La salida de Horacio Melgarejo de Cienciano tomó por sorpresa a más de un hincha, sobre todo por la campaña que realizó el equipo durante la temporada 2026. Ahora, el propio entrenador argentino explicó los motivos por los que no llegó a continuar en el conjunto cusqueño y reconoció que una situación puntual terminó pesando en la decisión de la directiva.

En declaraciones a TV Perú Deportes, el estratega hizo un balance positivo de su paso por el ‘Papá’. “Fue un año súper espectacular, con un Cienciano protagonista en los dos frentes. Después del año 2003, yo creo que fuimos el cuerpo técnico que le volvimos a dar la ilusión a la gente de Cienciano”, señaló, destacando el haber alcanzado los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde fueron eliminados por Montevideo City Torque.

Melgarejo reveló que su continuidad estaba prácticamente encaminada e incluso existía la posibilidad de firmar una renovación por dos temporadas. Sin embargo, la expulsión que sufrió durante el partido frente a Alianza Lima, en Matute, cambió el panorama. El entrenador recibió una sanción de 14 fechas por sus gestos provocadores ante la hinchada blanquiazul al término de aquel encuentro.

“Es normal que la directiva haya tomado la decisión por la última expulsión, que fue un error mío. Me equivoqué en la cancha de Alianza Lima. Me dieron 14 jornadas más”, explicó. Además, reconoció que tanto él como los dirigentes tenían la intención de continuar, pues el nuevo contrato estaba prácticamente listo para ser firmado.

Hasta antes de su gesto ante Alianza Lima, Horacio Melgarejo tenía encaminada su renovación con Cienciano. (Foto: Getty Images)

El argentino tampoco intentó justificar su comportamiento ante los hinchas blanquiazules y admitió que se equivocó al provocarlos. “Yo no puedo meterme con la gente rival y en este caso provocar, como lo hice con la gente de Alianza Lima. Es algo, un aprendizaje de esto, al final me costó un contrato”, manifestó. De esta manera, dejó claro que asume la responsabilidad por una acción que terminó teniendo consecuencias en su futuro profesional.

Por otro lado, Horacio Melgarejo contó que recibió sondeos de otros clubes del fútbol peruano, aunque aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, no tenía ninguna propuesta concreta ni un precontrato. También agradeció el reconocimiento que recibió durante su etapa en Cusco y destacó el trabajo de los futbolistas y de la institución. “Sé que voy a volver, no tengo duda que voy a volver a dirigir ese gran club”, afirmó.

Mientras tanto, Cienciano ya encontró a su reemplazante para la próxima temporada. El club anunció oficialmente a Claudio ‘Pampa’ Biaggio como nuevo director técnico para todo el 2027. El argentino, que viene de dirigir a Comerciantes Unidos, tendrá la responsabilidad de tomar las riendas del equipo imperial y continuar con la planificación deportiva para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Horacio Melgarejo recibió 14 fechas de sanción tras sus gestos ante la hinchada de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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