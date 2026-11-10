La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 dio a conocer una resolución que complica el panorama de Horacio Melgarejo en el fútbol peruano. El entrenador de Cienciano recibió un castigo de 14 fechas de suspensión y una multa económica de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), luego de los incidentes que protagonizó durante el encuentro frente a Alianza Lima, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. La sanción se divide en dos infracciones contempladas en el Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.
De acuerdo con el documento, la primera sanción contra el estratega argentino es de diez fechas de suspensión, periodo durante el cual no podrá participar en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP). Asimismo, deberá pagar una multa de cuatro UIT por infringir el artículo 19, acápite 19.1, del Reglamento Único Disciplinario de la FPF. Esta es la primera de las dos medidas disciplinarias establecidas por el organismo.
Pero eso no fue todo. La Comisión también determinó imponerle otras cuatro fechas de suspensión y una multa adicional de seis UIT por una segunda infracción. En este caso, la resolución señala que Melgarejo incumplió lo dispuesto en el artículo 17, acápite 17.1, literal b), numeral viii), del mismo reglamento. De esta manera, ambos castigos suman 14 jornadas sin poder participar en competiciones de la Liga 1 y una sanción económica de 10 UIT.
Además de las medidas deportivas y económicas, el organismo disciplinario incluyó una advertencia expresa para el entrenador de Cienciano. En la resolución se precisa que, si vuelve a cometer una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicará lo establecido en el artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario, con las consecuencias correspondientes. La notificación también fue enviada al propio Horacio Hernán Melgarejo y al club Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Cienciano del Cusco.
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