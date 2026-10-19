El triunfo imperial conseguido recientemente en condición de local generó un ambiente de mucha tranquilidad deportiva, pero también encendió una tremenda polémica mediática que nadie esperaba escuchar. Tras superar a su rival de turno, UTC, por la mínima diferencia y escalar posiciones importantes en la tabla del torneo nacional, el director técnico de Cienciano decidió tomar los micrófonos con mucha firmeza. Horacio Melgarejo aprovechó el buen momento institucional para responder frontalmente a las duras críticas emitidas semanas atrás por el cuestionado estratega español Javier Rabanal.

Este cruce verbal ocurre justo después del ajustado triunfo cusqueño sobre la escuadra cajamarquina. Aquel compromiso válido por la duodécima jornada del vibrante Torneo Clausura de la Liga 1 permitió al ‘Papá’ mejorar considerablemente su ubicación dentro de la reñida clasificación general.

La fuerte tensión inició tras las declaraciones del entrenador europeo, quien minimizó al colega. “Tú pones en Transfermarkt Horacio Melgarejo y luego pon Javier Rabanal y ahí está la verdad del fútbol. Quizás es la primera vez que está más de veinte partidos en un sitio”, afirmó el técnico jornadas anteriores.

Javier Rabanal habló sobre Horacio Melgarejo tras ganarle el clásico cusqueño. (Foto: @CuscoFC)

Ante estas palabras, el orientador del elenco cusqueño no dudó en responder usando una llamativa dosis de sarcasmo para defenderse públicamente de los ataques. “Que soy un desastre como entrenador, eso lo digo yo, es verdad”, ironizó inicialmente, demostrando que aquellos malos comentarios no logran desestabilizar su trabajo actual.

Sin embargo, el tono cambió rápidamente cuando apuntó contra las excusas de Rabanal tras perder contra Alianza Lima. “Lo que no soy es sapo. Porque él dijo que ahí tiene el Transfermarkt, pero se olvidó poner algo: cuando gano soy un fenómeno, cuando pierden son los futbolistas”, expresó.

Melgarejo continuó reprochando esa actitud del español hacia su grupo. “Uno cuando jugó un poquito al fútbol, mal o bien, un entrenador declara en la conferencia de prensa que tus jugadores no tienen jerarquía, que les pesa los partidos, que se hicieron los goles solos”, manifestó.

Horacio Melgarejo criticó a Rabanal por siempre acusar a los jugadores. Foto: @Club_Cienciano

Para contextualizar su firme descargo ante la prensa, el guía de la escuadra cusqueña recordó un penal clave fallado durante aquel polémico partido que desencadenó las críticas de su par. Aseguró convencido que dejar expuestos a los futbolistas ante esa clase de situaciones tan adversas y complicadas “al final te pasa factura” dentro del camerino.

Como cierre magistral para esta acalorada discusión verbal, Melgarejo decidió dejar una última frase sumamente irónica respecto a la conocida plataforma digital mencionada inicialmente por su detractor europeo. “Que agreguen ‘la IA no me comentó que tenía que decir eso’”, remató el técnico.

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