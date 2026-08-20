Cienciano está a solo un partido de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuando enfrente hoy a Botafogo. Previo a este encuentro, Depor pudo conocer que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió suspender provisionalmente la sanción que impedía a Horacio Melgarejo dirigir en la Liga 1, por lo que el entrenador argentino podrá volver a estar al frente del equipo en el campeonato peruano.

Según pudo conocer Depor, el organismo internacional resolvió suspender provisionalmente la ejecución de la sanción mientras continúa el proceso. Esto representa un alivio para el técnico y también para Cienciano, que podrá contar nuevamente con su entrenador en los compromisos correspondientes a la Liga 1.

Como se recuerda, Melgarejo había sido castigado con un año de suspensión y una multa de 20 UIT tras las declaraciones que realizó luego del partido ante ADT. La sanción fue posteriormente ratificada por el Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol, por lo que el estratega decidió llevar su caso ante el TAS.

La situación había generado preocupación en el cuadro cusqueño, especialmente porque Melgarejo había puesto incluso en duda su continuidad en el club debido a la sanción. El argentino consideraba injusto el castigo y confirmó que acudiría al TAS para defender su posición y buscar que la medida sea revisada.

Con esta medida del TAS, el entrenador recupera la posibilidad de estar nuevamente en el banco del ‘Papá’ para los partidos del torneo local. La suspensión, por ahora, queda detenida mientras se desarrolla el proceso correspondiente ante el organismo internacional.

Así, Cienciano suma una noticia positiva en medio de su gran momento deportivo. El equipo cusqueño no solo mantiene viva la ilusión en la Copa Sudamericana, sino que también podrá volver a contar con Horacio Melgarejo en la Liga 1 mientras se resuelve de manera definitiva su caso ante el TAS.

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