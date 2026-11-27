El mercado de fichajes de la Liga 1 empieza a tomar forma de cara a la temporada 2027 y Cienciano consiguió asegurar la continuidad de una de sus piezas importantes. Se trata de Kevin Becerra, quien finalmente llegó a un acuerdo con la institución imperial para extender su vínculo contractual y seguir defendiendo sus colores.

El defensor ecuatoriano tenía contrato hasta el cierre de la presente temporada, por lo que su futuro era uno de los temas pendientes en la planificación del cuadro cusqueño. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes avanzaron durante los últimos días y terminaron con un resultado favorable para los intereses del club.

Kevin Becerra renovó por toda la temporada 2027 con Cienciano. (Foto: Getty Images)

En un primer momento, Cienciano presentó una propuesta para renovar el vínculo del futbolista. No obstante, el jugador recibió una contrapropuesta por parte de la institución, con la que finalmente encontraron un punto de acuerdo para concretar su continuidad por dos temporadas más.

La negociación no fue sencilla, pues el zaguero también despertó el interés de otros equipos del campeonato peruano. Uno de ellos fue Sport Boys, con el que llegó a mantener conversaciones avanzadas para evaluar la posibilidad de cambiar de camiseta de cara al próximo año.

A pesar de ese acercamiento, una de las prioridades de Kevin Becerra era continuar compitiendo en un torneo internacional. Ese factor terminó teniendo un peso importante en su decisión, considerando que Cienciano consiguió su clasificación a la Copa Sudamericana para la temporada 2027.

Cienciano volverá a disputar la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Otro equipo que también apareció en el panorama fue FBC Melgar. El conjunto arequipeño mostró interés en contar con los servicios del defensor ecuatoriano; sin embargo, no logró cambiar el rumbo de las negociaciones, pues el futbolista tenía otras prioridades para definir su futuro.

Finalmente, Kevin Becerra optó por continuar en el ‘Papá de América’ y aceptar la propuesta que le presentó la institución cusqueña. De esta manera, el central extenderá su vínculo hasta diciembre de 2027 y seguirá siendo parte del proyecto deportivo que prepara el club para la próxima campaña.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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