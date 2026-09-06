Matías Sen terminó con bronca y tristeza luego del empate de Comerciantes Unidos, en un partido donde el conjunto de Cutervo estuvo cerca de conseguir un resultado positivo. El delantero consideró que el equipo fue subestimado y aseguró que durante la semana se prepararon con la intención de ir por los tres puntos.

“Creo que nos subestimaron un poco, pero bueno, en la semana acá íbamos a venir a buscar estos tres puntos”, señaló Sen tras el encuentro. El atacante destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros, pese a que finalmente no pudieron quedarse con el resultado que buscaban.

El jugador también expresó su molestia por algunas decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, perjudicaron a Comerciantes Unidos. Entre ellas mencionó un penal que consideró que no fue cobrado a favor de su equipo.

“Creo que ese penal a nosotros no lo cobran. Después hay una falta a Cocío que le pisan todo y tampoco ni siquiera lo llaman al VAR”, sostuvo el delantero, quien continuó enumerando las acciones que generaron reclamos durante el compromiso.

Sen también hizo referencia a una jugada protagonizada por Herrera. Según explicó, el árbitro revisó la acción en el VAR, pero finalmente decidió no sancionar la pena máxima. “Después está el penal de Herrera que tampoco lo cobra, lo va a ver y no lo cobra”, comentó.

A pesar de las decisiones que cuestionó, el atacante reconoció que Comerciantes Unidos también tuvo que lidiar con situaciones propias del juego. Incluso mencionó una falta que fue señalada en su contra sobre Di Benedetto y aseguró que este tipo de determinaciones deben ser respetadas.

“A veces dice que hay una falta mía sobre Di Benedetto, pero bueno, eso son decisiones y hay que respetarlas”, manifestó Sen.

Finalmente, el delantero resaltó el esfuerzo de Comerciantes Unidos y admitió que sacar un resultado ante un rival importante se vuelve más complicado cuando existen decisiones arbitrales con las que no están de acuerdo. “Nosotros luchamos contra todo eso y se me hace difícil a veces, pero resalto el esfuerzo y el sacrificio de todo el equipo”, sentenció.

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