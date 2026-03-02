Alianza Lima, tras disputarse cinco jornadas, es el único puntero del Torneo Apertura de la Liga 1, y este fin de semana defenderá este lugar cuando reciba en el estadio Alejandro Villanueva a FBC Melgar, que llega golpeado tras una dura derrota ante Los Chankas en Arequipa.

Si bien los blanquiazules no tienen compromisos internacionales, programaron su partido ante los mistianos para el próximo lunes 9 de marzo desde las 8:30 p.m., un horario poco habitual, pero que de seguro congregará una gran cantidad de público en La Victoria.

La fecha 6 del campeonato iniciará este viernes en Sullana, cuando Atlpetico Grau reciba a FC Cajamarca. Luego, en un atractivo choque en la ciudad imperial, Cusco FC será local ante Deportivo Garcilaso el sábado 7 de marzo.

El plato fuerte de la jornada dominical estará en Andahuaylas, donde Los Chankas, luego de dar el golpe en Arequipa, buscarán sumar y mantener el invicto ante Universitario, que tiene la misma condición.

Se jugará en el estadio de la ciudad desde las 3:30 p.m. con una alta expectativa de hinchas cremas que se desplazarán hasta la mencionada ciudad, tal cual lo hicieron cuando les tocó celebrar en 2024.

Cabe mencionar que el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético aún no tiene programación confirmada, debido a que los celestes aún se encuentran planificando lo que será el duelo de vuelta ante Carabobo FC por Copa Libertadores.

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima alcanzó un agónico triunfo ante UTC en Cajamarca por 1-0, con gol de Renzo Garcés. Con este resultado, sumó 13 unidades. A los blanquiazules los presiguen muy de cerca, con 11 puntos, Universitario y Los Chankas.

Más relegados quedaron Melgar con 9 unidades y Sporting Cristal con 5. El colero de la competición es Atlético Grau con solo 1 punto de 15 posibles.

