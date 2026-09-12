El encuentro entre UTC vs. Juan Pablo II College, disputado el último viernes en el Estadio Héroes de San Ramón y que terminó con un 2-1 a favor de los de Chongoyape, acaparó las portadas de los medios deportivo y no por algo positivo o algún gol relevante. Dicho partido se llevó todos los reflectores por la lamentable agresión que sufrió el árbitro Jesús Cartagena, luego de que un grupo de dirigentes del conjunto cajamarquino ingresara al campo de juego a protestar por las decisiones arbitrales del juez.

Valgan verdades, Jesús Cartagena tuvo una actuación desastrosa en Cajamarca, primero al expulsar a David Camacho a los 24′ por una jugada que pudo tener un diferente final si primaba la lógica –hubo un pisotón sobre el portero Matías Vega, pero claramente el delantero no tenía opción al pisar por la inercia de la acción– y luego por mostrarle doble tarjeta amarilla a Manuel Ganoza, cuando el partido ya estaba en los descuentos (90′+5). A partir de ahí, todo se descontroló.

Cuando Ganoza fue expulsado, los hinchas empezaron a tirar monedas al terreno de juego con el afán de agredir a Cartagena. Para colmo de males, luego de que Osías Ramírez, presidente de UTC, ingresara al gramado, otro directivo arremetió con todo contra el árbitro y por poco le impacta un golpe en el rostro. A raíz de esto, el partido fue suspendido y Juan Pablo II terminó quedándose con la victoria.

El comunicado de la CONAR tras la agresión a Jesús Cartagena. (Imagen: CONAR)

Tras lo ocurrido, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) lanzó un comunicado repudiando los hechos y defendiendo la integridad de Jesús Cartagena. “La Comisión de Árbitros (CONAR) expresa su firme rechazo a todo acto de violencia en el fútbol y condena la agresión sufrida por un integrante del equipo arbitral en el encuentro disputado entre los clubes UTC vs. Juan Pablo II”, apuntaron.

“La CONAR rechaza cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad y seguridad de los árbitros y demás participantes en una competición. En ese sentido, solicita a los órganos competentes de la Liga Profesional de Fútbol Peruana tomar las acciones correspondientes a fin de evitar que estos actos se repitan”, acotaron.

Si bien la CONAR aceptó que los clubes están en su derecho de reclamar sobre las decisiones arbitrales que consideren equivocadas, esto no les da carta libre para resolver todo con violencia. “La CONAR no es esquiva a los reclamos que puedan presentar los clubes, los cuales son atendidos por los canales correspondientes, pero ninguna discrepancia respecto de una decisión arbitral puede justificar actos de violencia”, sentenciaron. ¿Se vendrá alguna severa sanción a UTC?

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