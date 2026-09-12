Si bien Universitario de Deportes registra cinco partidos sin perder, con tres triunfos y dos empates, el último 2-2 ante Comerciantes Unidos en en el Estadio Monumental expuso lo mal que viene jugando el equipo y obligó a Héctor Cúper a tomar decisiones drásticas de cara al clásico frente a Alianza Lima. Así pues, en las últimas horas el cuadro crema reveló su lista de convocados para este compromiso, confirmando la ausencia de una pieza que venía siendo titular y el regreso de dos hombres con experiencia.

Juan Manuel Requena ni siquiera tendrá la chance de sumar minutos como pieza de recambio, pues no fue incluido en la lista de buena fe para este choque a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva, este sábado desde las 8:00 p.m. El volante argentino está bien físicamente y no presenta molestia alguna, por lo que su ausencia se debe únicamente a una decisión del comando técnico de Héctor Cúper.

Requena fue titular en el pasado duelo contra Comerciantes Unidos, pero no regresó al campo para la etapa complementaria tras ser sustituido por Jorge Murrugarra en el entretiempo. Esta medida ya graficaba un poco lo que sucedería en el clásico, con ‘Murru’ como una solución ante el mal rendimiento del argentino. No obstante, pocos esperaban que quedase fuera de la nómina de convocados.

Juan Manuel Requena quedó fuera de la convocatoria ante Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Asimismo, Jordan Guivin, José Rivera y Bryan Reyna también quedaron excluidos de esta edición número 303 del clásico del fútbol peruano. Ninguno presenta problema físico alguno, por lo que se sabe que hasta el momento no se han ganado el respaldo de Héctor Cúper como para al menos salir en lista como piezas de recambio. Eso sí, Edison Flores y Aldo Corzo están de regreso y podrían sumar minutos frente a los blanquiazules.

Sin Juan Manuel Requena, se espera que Jorge Murrugarra sea de la partida contra Alianza Lima, ubicándose como ancla en el 3-5-2 que propondrá Universitario. La alineación titular recién se definirá a horas del enfrentamiento, tal como lo viene haciendo Cúper desde su llegada. Otra duda también está en la línea defensiva, donde pronto sabremos si arranca Williams Riveros o Ánderson Santamaría en la posición de líbero.

La ‘U’, con 17 puntos en el Torneo Clausura, está a dos unidades de Deportivo Garcilaso, líder con 19 y que recién jugará mañana cuando visite a Sport Boys en el Callao. En ese sentido, un triunfo de los cremas en Matute los colocaría momentáneamente en la punta del campeonato y le enviaría una presión extra al ‘Pedacito de Cielo’. En Ate saben que necesitan dar un golpe en La Victoria si quieren reafirmarse como candidatos al título.

Universitario venció a Alianza Lima por 1-0 en el clásico del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

Lista de convocados de Universitario vs. Alianza Lima:

Arqueros : Diego Romero y Miguel Vargas.

: Diego Romero y Miguel Vargas. Defensas : Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, César Inga y Jorge Gutiérrez.

: Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, César Inga y Jorge Gutiérrez. Mediocampistas : Héctor Fértoli, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Andy Polo, Adrián Quiroz y Piero Quispe.

: Héctor Fértoli, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Andy Polo, Adrián Quiroz y Piero Quispe. Delanteros: Gianluca Lapadula, Edison Flores, Alex Valera y Lisandro Alzugaray.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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