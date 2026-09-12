Sebastián Britos volvió a referirse a su paso por Universitario de Deportes y sorprendió con sus declaraciones sobre Álvaro Barco, quien dejó el cargo de director deportivo de la institución a finales de abril. El actual arquero de Peñarol aseguró que recibió con alegría la noticia de la salida del exdirectivo y sostuvo que, bajo su perspectiva, no tomó buenas decisiones para el futuro del conjunto merengue. Sus declaraciones se produjeron en la antesala de una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

El guardameta uruguayo habló en una entrevista con el programa Colectivo World, donde repasó distintos aspectos de su etapa en Ate. Britos llegó a Universitario y terminó siendo una pieza importante del equipo que consiguió los títulos nacionales de 2024 y 2025, antes de dejar la institución al finalizar la temporada pasada. Su salida se produjo en medio de la decisión de apostar por el regreso de Diego Romero para la campaña 2026.

Al ser consultado sobre el vínculo que mantenía con Álvaro Barco, Britos no habló de una confrontación directa. El arquero definió su relación con el entonces director deportivo como “neutra”, pese a que aseguró haber construido vínculos cercanos con prácticamente todos los trabajadores de Universitario durante su permanencia en el club. “Yo tenía relación muy cercana con prácticamente todos ahí en el club”, explicó al recordar su convivencia con funcionarios y trabajadores de distintas áreas.

Sebastián Britos también enfatizó que su comportamiento dentro de la institución fue el mismo con todos, sin hacer diferencias por cargos o funciones. “De mi parte, yo siempre me comporté de la misma manera con todo el mundo”, manifestó. Sin embargo, esa distancia personal con Barco cobró otra dimensión cuando le preguntaron directamente por la decisión de no renovarle contrato para la temporada 2026.

En ese punto, el exportero crema responsabilizó directamente al exdirector deportivo. Consultado sobre si Barco fue quien decidió que no continuara en Universitario, Britos fue tajante: “Sin duda, sin duda que sí. Eso no me cabe duda. No necesito ni que me lo cuenten”. De esta manera, dejó clara su versión sobre el proceso que terminó con su salida del cuadro estudiantil después de dos temporadas en las que consiguió campeonatos nacionales.

Sebastián Britos ganó dos títulos nacionales en Universitario. (Foto: Getty Images)

Universitario había anunciado en diciembre de 2025 el regreso de Diego Romero, quien volvía de su experiencia en Banfield de Argentina, mientras que Britos no continuó para la temporada siguiente. El uruguayo terminó incorporándose a Peñarol, club en el que actualmente milita. La decisión de prescindir de sus servicios formó parte de la planificación deportiva que se realizó para el inicio del 2026.

Meses después, Álvaro Barco tampoco continuó en Universitario. El club comunicó el 28 de abril que, “por mutuo acuerdo” con la administración, dejaba de ejercer como director deportivo. Antonio García Pye asumió las funciones del área para garantizar la continuidad de los procesos. La salida se produjo en un contexto de cuestionamientos por los resultados deportivos y por decisiones tomadas durante el inicio de la temporada.

Por ello, cuando Britos fue consultado por su primera reacción al conocer la salida de Barco, no ocultó su postura. “La verdad, sinceramente, soy sincero, me puse contento porque no conmigo solamente, sino no tomó buenas decisiones. Yo considero que no le estaba haciendo bien al club. No estaba actuando en beneficio del club”, declaró. Sus palabras llegan varios meses después de su partida y vuelven a poner sobre la mesa la planificación que tuvo Universitario para afrontar el inicio de la presente campaña.

El arquero de Peñarol también se refirió al presente de la portería de Universitario. Britos consideró injusto el cambio que dejó a Miguel Vargas fuera de la titularidad después de haber tenido continuidad y buenas actuaciones. “Yo creo que a mí, personalmente, de lo que me gusta, para Miguel Vargas fue injusto porque venía haciendo una labor muy correcta, muy sólido, siendo asertivo sobre todo en la toma de decisiones”, señaló. Actualmente, el plantel crema cuenta oficialmente con Romero y Vargas entre sus arqueros principales.

Finalmente, Britos también puso bajo la lupa el rendimiento de Diego Romero y explicó que percibe cierta ansiedad en determinadas intervenciones del guardameta. “A Diego Romero lo veo un poco ansioso a veces”, afirmó, aunque aclaró que no pretende cuestionar sus condiciones. Con estas declaraciones, el exarquero de Universitario dejó su postura sobre las decisiones que marcaron su salida y sobre el presente del arco crema, justo antes del clásico ante Alianza Lima.

Sebastián Britos firmó por Peñarol tras no renovar con Universitario. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR