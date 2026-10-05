La temporada 2026 de la Liga 1 ha estado marcada por las constantes polémicas arbitrales y el cuestionamiento a varios jueces. En ese contexto, la CONAR ya tendría definidos parte de los cambios que pretende realizar de cara al próximo campeonato, aunque estas modificaciones estarían sujetas a la confirmación del directorio de la FPF.

Según información difundida en Fútbol Satélite, Daniel Ureta y Michael Espinoza serían los dos árbitros que dejarían de tener la insignia FIFA en 2027. La decisión, por ahora, no es definitiva y deberá pasar por la aprobación correspondiente.

“Esto tiene que ser revalidado por el directorio de la Federación, pero la postura que tengo entendida de la CONAR es que solo dos FIFA dejen la insignia. Quizás cambie luego, pero al momento son Daniel Ureta y Michael Espinoza”, explicaron sobre la situación de ambos jueces.

Los dos árbitros han estado involucrados en distintas polémicas durante la presente temporada. De hecho, en septiembre la CONAR decidió no programarlos para la fecha 9 del Torneo Clausura, luego de los cuestionamientos que recibieron por sus actuaciones en partidos de Universitario y Sport Boys.

En el caso de Michael Espinoza, una de las últimas controversias se produjo durante el empate entre Universitario y Comerciantes Unidos. El árbitro fue cuestionado por no expulsar a Alex Valera tras un pisotón sobre Alexis Cossio y por sancionar un penal a favor de la ‘U’.

Por su parte, Daniel Ureta quedó en el centro de las críticas tras el triunfo de Sport Huancayo sobre Sport Boys. Su actuación fue cuestionada, principalmente, por el penal cobrado en los minutos finales y por una acción en la que los rosados reclamaron un gol que no fue concedido.

La posible salida de Ureta y Espinoza también abriría espacio para nuevos nombres dentro de la nómina FIFA. De acuerdo con la misma información, Sebastián Lozano y Julio Quiroz serían las principales opciones consideradas para ocupar esas plazas, aunque todavía deberán cumplir con el proceso correspondiente.

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