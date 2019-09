EN VIVO | Coopsol vs. Atlético Grau hoy en Huacho por la semifinal de ida de la Copa Bicentenario | EN DIRECTO

EN VIVO VÍA GOLPERÚ | Coopsol vs. Atlético Grau juegan hoy | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER GRATIS | LIVE HD | Coopsol vs. Atlético Grau en partido de ida por la semifinal de la Copa Bicentenario 2019 desde las 3:30 p.m. en el estadio Segundo Arana Torres de Huacho y con transmisión de GOLPERU. No te pierdas el minuto a minuto, incidencias, resultado, entrevistas y más de este primer choque por un cupo a la final, en DEPOR.COM. La Copa Bicentenario se jugará en partidos de ida y vuelta en su etapa semifinal.

Deportivo Coopsol y Atlético Grau han dado la sorpresa en esta Copa Bicentenario en la que dejaron en el camino a dos grandes del fútbol peruano como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, ambos a través de los tiros de penal y que ahora los tienen peleando el pase a la final de este certamen que entrega un cupo a la Copa Sudamericana 2020.

Tomar en cuenta los siguientes puntos para la asistencia al estadio 'Segundo Aranda Torres":

🏟 Las puertas se abrirán a la 2:30 p.m.

🎟 El ingreso es con entrada + D.N.I.

🚫 Prohibido: bombardas, banderolas, tambores, correas, botellas u otros objetos que puedan lesionar. pic.twitter.com/bq5Ejqya91 — Deportivo Coopsol (@Dep_Coopsol) September 24, 2019

Deportivo Coopsol y Atlético Grau están peleando la chance de ascender a la Primera División del fútbol peruano y no es sorpresa que ahora estén en esta instancia de este novedoso torneo.

Sin embargo, la gran tarea de ambos equipos está en asumir la responsabilidad en un partido en el que ambos están en igualdad de condiciones. Aquí ninguno busca la hazaña ante un grande. Pero eso sí, deben jugar con mucha inteligencia porque esta ronda es a duelos de ida y vuelta.

Este año, Atlético Grau y Deportivo Coopsol ya se jugaron sus partidos por la Segunda División y el resultado es favorable para los piuranos con una goleada por 4-1 y un empate, este último, en condición de visita. Pero en la Copa Bicentenario la situación puede ser diferente.

Coopsol vs. Atlético Grau | Aquí se jugará el partido

Técnico del equipo de Luis Advíncula amenazó a sus jugadores. (América TV)

