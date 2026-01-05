Sporting Cristal sumó a sus filas, de cara a la temporada 2026, a Cristiano da Silva, futbolista brasileño con importante experiencia y que incluso disputó la Champions League con un peruano, Gustavo Dulanto. En las últimas horas, el zurdo jugador compartió una fotografía con el defensor peruano a quien tuvo oportunidad de ver en su llegada a Lima.

Ambos jugaron en el club Sheriff Tiraspol de Moldavia durante las dos temporadas, y fueron titulares en el histórico triunfo de 2-1 sobre Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el recordado 28 de setiembre de 2021.

Da Silva llegó a la capital para iniciar los trabajos de pretemporada de los celestes, pero se hizo un espacio para reencontrarse con el reciente fichaje de Sport Boys.

A través de sus redes sociales, el defensor peruano compartió una imagen junto al refuerzo bajopontino en un conocido centro comercial y escribió: “Qué bueno verte”.

Gustavo Dulanto y Cristiano da Silva se reecuentran, tras cuatro años.

En un anuncio sorpresivo en redes sociales, el cuadro celeste hizo oficial la contratación del brasileño, quien tras su paso por Moldavia fue fichado por Fluminense.

“¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!“, escribió el club.

Sporting Cristal inició sus trabajos de pretemporada este lunes 5 de enero en las instalaciones de La Florida, con los habituales exámenes médicos y el respectivo acondicionamiento físico, tras un alto a las actividades de algunas semanas por fiestas de fin de año.

Con sus refuerzos ya en Lima, los celestes encaran este 2026 con la firme convicción de ganar un nuevo título nacional, pues el último obtenido fue en 2020 ante Universitario de Deportes, vigente tricampeón.

El brasileño Paulo Autuori llegó a mediadios de 2025 para reemplazar en el cargo al argentino Guillermo Farré, quien no cumplió con los objetivos institucionales ni en el Torneo Apertura, ni en la Copa Libertadores.

