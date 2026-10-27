Sporting Cristal vs. Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con 25 puntos y necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por el primer lugar. Con Sport Huancayo (28) como líder y Universitario de Deportes (27) también metido en la lucha, el encuentro promete ser determinante para las aspiraciones de celestes y blanquiazules.

Sporting Cristal llega golpeado después de perder por 3-1 frente a Cusco FC en la jornada anterior. El equipo dirigido por Roberto Mosquera dejó escapar una buena oportunidad para mantenerse en lo más alto de la tabla y ahora está obligado a recuperarse. Pese a ese tropiezo, los rimenses siguen cerca de la punta y saben que todavía dependen de sus resultados para pelear por el Clausura.

Antes de aquella derrota, Cristal atravesaba una racha positiva y había conseguido resultados que lo llevaron a convertirse en uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, los errores defensivos le terminaron pasando factura frente a Cusco FC. Mosquera tendrá que encontrar el equilibrio necesario para que su equipo vuelva a mostrar la solidez que lo caracterizó en las jornadas anteriores.

Alianza Lima, por su parte, llega con un panorama distinto. Los dirigidos por Pablo Guede vienen de derrotar por 1-0 al CD Moquegua, resultado que les permitió alcanzar los 25 puntos y mantenerse cerca de los primeros lugares. Aunque el triunfo fue ajustado, los blanquiazules consiguieron tres unidades importantes para seguir con vida en la pelea por el campeonato.

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron por 1-1 cuando se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026. (Foto: ITEA Sports)

El conjunto íntimo ha mostrado cierta irregularidad a lo largo del Clausura, pero sus últimos resultados le permiten afrontar este compromiso con mayor confianza. En sus cinco presentaciones más recientes consiguió cuatro victorias y sufrió una derrota. Ahora tendrá una prueba más exigente ante un rival directo, al que necesita superar para seguir escalando posiciones.

Otro detalle que aumenta la expectativa es el historial reciente entre ambos equipos. En sus últimos cinco enfrentamientos por la Liga 1, Alianza Lima consiguió una victoria y los otros cuatro terminaron empatados. El antecedente más cercano corresponde al Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 1-1. Sporting Cristal buscará romper esa tendencia, mientras que los blanquiazules intentarán prolongar su buena racha en estos duelos.

Con este panorama, el partido aparece como una oportunidad importante para ambos. Sporting Cristal necesita dejar atrás su última derrota y recuperar terreno, mientras que Alianza Lima quiere encadenar otro triunfo para acercarse al liderato. Un empate podría complicar a los dos en una tabla cada vez más ajustada, por lo que sumar de a tres será fundamental para seguir soñando con el título del Torneo Clausura.

Alianza Lima llega a este partido luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentarán este jueves 29 de octubre de 2026, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el título del campeonato.

¿A qué hora está programado el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana). En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 4:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 5:30 p.m.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Para ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima, los hinchas deberán contar con acceso a Liga 1 MAX, señal disponible mediante operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, según el paquete contratado. También podrán seguir el encuentro por streaming mediante las plataformas autorizadas. Asimismo, Depor ofrecerá el minuto a minuto con todas las incidencias del partido.

¿Qué canal transmitirá Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Liga 1 MAX será el canal encargado de transmitir el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. La señal estará disponible en diversas cableoperadoras del territorio peruano y mediante servicios de televisión por internet que incluyan el canal en su programación.

¿En qué estadio se jugará el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El Sporting Cristal vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto será escenario de uno de los encuentros más importantes de la fecha 14 del Torneo Clausura, únicamente con presencia de hinchas del equipo celeste.

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