Piero Oliva le dio el triunfo a la Selección Peruana sobre Angola con un golazo de 'tijera'. (Video: DAZN / Foto: ITEA Sports)
Piero Oliva le dio el triunfo a la Selección Peruana sobre Angola con un golazo de 'tijera'. (Video: DAZN / Foto: ITEA Sports)

Pese a no avanzar a los octavos de final, la Selección Peruana sigue dejando buenas sensaciones en el Mundial y Festival Sub-15 tras su último triunfo por 2-1 sobre Angola.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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