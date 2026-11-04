La Selección Peruana vuelve al ruedo y al país para disputar su primer amistoso en territorio nacional durante la era de Mano Menezes. Esta vez, tendrá un reto ante un viejo conocido de la Conmebol: Bolivia, que será el penúltimo rival de la ‘Bicolor’ en el 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva. En esta nota conocerás cuándo se dará a conocer la lista de convocados del entrenador brasileño para este partido.

La convocatoria se dará a conocer este jueves 5 de noviembre, a partir de las 12:00 p. m. El anuncio se realizará a través de los canales oficiales de la selección peruana y estará a cargo del propio entrenador.

La nómina genera expectativa por los nombres que podrían aparecer y las posibles novedades que presente el comando técnico. Además, existe interés por conocer qué futbolistas que militan en el extranjero serán considerados para esta nueva etapa de preparación.

La Selección Peruana comenzará sus entrenamientos el lunes 9 de noviembre, con miras al encuentro frente a Bolivia. Según lo informado, los jugadores quedarán liberados el sábado 14, un día después del amistoso en Matute.

¿Cuándo y dónde juega Perú vs. Bolivia?

El encuentro entre Perú y Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Será el único partido que afrontará la ‘Bicolor’ durante la fecha FIFA de noviembre.

Este compromiso marcará el regreso de la selección peruana a territorio nacional después de su gira por Norteamérica y será una oportunidad para reencontrarse con su hinchada. Además, servirá para que Mano Menezes continúe evaluando alternativas de cara al proceso rumbo a las Eliminatorias del 2030.

Cabe señalar que Bolivia será el penúltimo rival de Perú en este 2026. La ‘Bicolor’ cerrará su calendario internacional el próximo 9 de diciembre, cuando se mida ante Panamá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

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