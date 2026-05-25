Sin chances de, por lo menos, alcanzar un cupo para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, el plantel de Cusco FC, con su entrenador Alejandro Orfila a la cabeza, viajó a Brasil para enfrentar a Flamengo en el cierre de su participación en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026, con apenas 1 de 15 puntos posibles.

El ánimo no es el mejor en la interna del club, pues tampoco pelearon por el Torneo Apertura de la Liga 1. A esto se suma un manifiesto disgusto por parte del director técnico en mención, quien en dipalogo con la prensa se refirió a la mala comunicación que existe con el Departamento Médico del equipo.

“Tengo solo 17 jugadores para viajar. Recién en el vestuario pedí que compraran un pasaje para traer a Quillahuamán (mediocampista de 19 años). Si fuera por mí, también llevaría a Bellota (15 años), pero no puede hacerlo porque aún no está fichado”, dijo con evidente disgusto.

“Miguel Auca está lesionado y debe permanecer al menos quince días sin actividad por un problema en la rodilla. No saben si tendrá que ser operado. ¿Por qué la gente no lo sabe? Porque no existe un parte médico. Después dicen que Orfila no pone a Auca o a Callejo, cuando la realidad es que están lesionados”, añadió.

En esa línea, Orfila continuó exponiendo su malestar, pues tiene importantes encuentros próximos, pero también incertidumbre del tratamiento y evolución de sus jugadores lesionados. Esto afecta seriamente su planificación.

“Es un error institucional que me termina perjudicando a mí. Después el incapaz soy yo o los futbolistas. Lo único que estoy diciendo es que estamos fallando en la comunicación, y en el fútbol de hoy la comunicación es vital. La gente debe saber cuándo un jugador está desgarrado, cuándo tiene una lesión de rodilla o cuándo se le dosifican los minutos por una sobrecarga. Si no se comunica, se generan opiniones equivocadas entre los hinchas y los medios. Son aspectos que debemos mejorar”, finalizó el entrenador de 50 años.

El club dorado perdió de manera agónica en el su último partido internacional ante el DIM. (Foto: Cusco FC)

Cusco se enfrentará a Flamengo este martes 26 de mayo desde las 7:30 p.m. en el mítico Estadio Maracaná, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, que tiene al ‘Mengao’ como único líder e invicto con 13 puntos.

Cabe precisar que el plantel dorado del Cusco ya entrenó en territorio brasileño, y lo hizo en las instalaciones del club Vasco da Gama con la ilusión de conseguir un triunfo histórico para el club.

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