A pocas horas de volver al Estadio Monumental, Javier Rabanal rompió su silencio sobre el partido que sostendrá Cusco FC ante Universitario por el Torneo Clausura. El estratega español aseguró que, pese a la dificultad del escenario, su equipo saldrá a proponer y buscará ser protagonista frente al vigente campeón del fútbol peruano.

El técnico comenzó haciendo un balance del trabajo realizado desde su llegada al cuadro imperial y destacó la preparación del plantel durante las últimas semanas. “Hemos tenido seis buenas semanas de entrenamiento, ahora ya siete. Estamos preparados. Hicimos un primer buen partido, creo que tuvimos muchos minutos jugando bastante bien y ahora queremos otro test que nos diga dónde estamos”, manifestó.

Consultado sobre si en Cusco FC siente menos presión que la que vivió en Universitario, Rabanal evitó entrar en comparaciones y dejó en claro que está totalmente enfocado en su nuevo reto. “Yo lo intenté también en la ‘U’ y simplemente ahora estoy trabajando. Me debo al Cusco, me están tratando muy bien y tengo que tirar para adelante”, afirmó.

El español también fue consultado sobre el recibimiento que espera por parte de la hinchada crema. Lejos de mostrar preocupación, aseguró que siempre ha sentido respeto por parte de los aficionados merengues. “La verdad que la acogida que he tenido siempre ha sido muy buena. La gente te saluda, te pide alguna foto y siempre ha habido bastante respeto. Una cosa son las redes sociales y otra muy distinta es la calle. Siempre noto el respeto de la afición de la ‘U’”, señaló.

Sobre el partido del fin de semana, Rabanal fue claro respecto a la propuesta que presentará Cusco FC en Ate. “Nosotros tenemos que jugar alrededor del balón. Sabemos que el Monumental es muy complicado, que hay que estar mentalmente muy fuertes, pero nuestra intención es salir a atacar”. Asimismo, añadió que buscarán adueñarse de la posesión para competir de igual a igual. “Queremos tener la pelota, mover al rival, jugar con pases cortos y encontrar los espacios”.

También habló sobre Miguel Silveira, futbolista que dirigió anteriormente y que ahora forma parte del plantel cusqueño. El entrenador explicó que el atacante ya era seguido por el club antes de su llegada. “Silveira lo tenía en la lista el club y como yo ya lo había entrenado, se pudo arreglar. Pero el club ya lo había ‘scouteado’”, explicó.

Por otro lado, Rabanal evitó referirse a la polémica generada por las declaraciones del representante de Silveira, quien acusó a Universitario de perjudicar al delantero durante su etapa en Ate. “De eso no quiero saber nada”, respondió tajantemente cuando fue consultado por el tema.

Finalmente, el estratega reveló que mantiene contacto con algunos jugadores y trabajadores de Universitario, con quienes guarda una buena relación tras su paso por el club. “Tengo contacto con algunos de ellos. Siempre hay algún mensaje, alguna felicitación. Cuando los vea los saludaré, tanto a ellos como al personal del club, porque dejé muy buena relación”, concluyó.

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