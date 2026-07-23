Miguel Silveira volverá a encontrarse con Universitario este fin de semana, aunque ahora defendiendo la camiseta de Cusco FC. En la previa del compromiso por el Torneo Clausura, el delantero uruguayo rompió su silencio y habló sobre su salida del conjunto crema, además de revelar que mantiene una excelente relación con varios integrantes del plantel.

El brasileño aseguró que guarda un enorme respeto por Universitario y que el cariño hacia el club permanece intacto. Incluso, descartó cualquier tipo de resentimiento por la forma en que terminó su etapa en Ate.

“Siempre me reciben bien. Creo que ya es una situación de borrón y cuenta nueva por todo lo que se dijo. Yo tengo la misma relación con todos y eso es lo que queda”, manifestó el delantero.

Silveira también fue consultado por su vínculo con los futbolistas cremas y sorprendió al destacar el grupo humano que encontró durante su paso por la institución. “Tengo relación con muchos. Son muy buenas personas. Soy amigo de todos y me llevo de la mejor manera”, afirmó.

Al recordar su salida de Universitario, el uruguayo reconoció que le hubiese gustado que las cosas terminaran de otra forma. Sin embargo, evitó entrar en polémicas y dejó una frase que llamó la atención. “Sí, claro que me hubiera gustado salir de otra forma, pero hay cosas que no controlamos. Tengo mucho respeto y quería haber hecho más cosas, pero así ha sido”, sostuvo.

Además, le preguntaron qué haría si le anotaba un gol a Universitario en el Monumental. Lejos de alimentar cualquier polémica, el atacante fue contundente. “No, no lo celebraría, por todo el cariño que tengo por el club y por los hinchas”, respondió.

Finalmente, Silveira aseguró que Cusco FC llega motivado tras su buen arranque en el Clausura y anticipó un duelo muy exigente frente al vigente campeón nacional. “Estamos trabajando como siempre. Será un partido muy duro y sabemos que nos espera un encuentro difícil en el Monumental”, concluyó.

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