Deportivo Garcilaso permanecerá como líder del Torneo Clausura durante esta fecha FIFA de septiembre y octubre, luego de que su reciente victoria ante Universitario le permitiera recuperar la punta. Patrick Zubczuk, una de las figuras del cuadro cusqueño, destacó la importancia del triunfo y aseguró que el plantel debe mantener la misma concentración en las próximas jornadas.

El guardameta consideró que la efectividad fue una de las claves para sacar adelante el encuentro ante la ‘U’. “Hay partidos que generas tres o cuatro ocasiones claras y no entra, luego el rival empieza a crecer y se complica el partido. Pero este encuentro creo que fue efectivo, que es lo más importante. Salió perfecto”, señaló.

Zubczuk también explicó que el equipo logró controlar el partido después del tercer gol. “A partir del tercer gol tuvimos un dominio muy grande del partido y generamos muchas más ocasiones de gol”, agregó el arquero, quien resaltó la respuesta del plantel en un duelo importante para sus aspiraciones.

Sobre el trabajo de Lisandro Greppo, el portero destacó la cercanía del entrenador argentino con sus dirigidos y la manera en que viene potenciando al plantel. “Es un técnico que es muy cercano al jugador, conoce mucho al jugador peruano y le gusta sacar lo mejor de cada futbolista en todo sentido. Nos sentimos muy cómodos”, afirmó.

Zubczuk también explicó qué busca Greppo en el campo. “Él encontró la manera en la cual debemos jugar, con la clase de jugadores que tenemos, con transiciones rápidas, muchos centros y remates de larga distancia”, sostuvo. Para el arquero, el equipo logró encontrar rápidamente una idea que le permitió competir mejor.

El futbolista también se refirió a su ausencia en la reciente convocatoria de la Selección Peruana. Zubczuk reconoció que le hubiese gustado estar considerado, aunque aseguró que seguirá trabajando para tener una nueva oportunidad con la ‘Bicolor’.

“Me hubiese encantado estar convocado. Sabía que era difícil”, manifestó el arquero. Además, señaló que la convocatoria puede llegar más adelante como consecuencia de su trabajo: “Seguiré trabajando porque sé que está cerca y será consecuencia de mi trabajo”.

Finalmente, Zubczuk dejó claro que Deportivo Garcilaso no puede distraerse pese al buen momento que atraviesa. “Hay que ir partido a partido, ver cada encuentro como una final”, sostuvo. El arquero también apuntó a la importancia de no perder puntos en casa y sumar fuera para mantenerse entre los primeros puestos.

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