Diego Romero es el arquero titular de Universitario de Deportes, luego de su paso por Banfield de Argentina, pero su camino no ha sido nada sencillo en la ‘U’, y hasta atravesó por varios momentos de frustración y cólera, mientras esperaba su oportunidad en el arco crema.

En el primer capítulo de la tercera temporada del programa de YouTube ‘Hazme el Aguante’, el golero de 24 años compartió detalles de lo que ocurrió en la institución para pedir su salida y buscar una chance de atajar en el extranjero.

Una vez que se vio relegado por la incorporación del portero uruguayo Sebastián Britos, Romero buscó la manera de continuar con el gran nivel que mostró en el Preolímpico Sub 23, disputado en Venezuela en el año 2024.

“Me agarró la noticia justo cuando hubo el Preolímpico Sub 23. Yo me voy con una idea, sabiendo de que se podía dar la oportunidad. En el transcurso, me voy enterando de que iban a traer un arquero. Traté de dar lo mejor de mí porque era parte de la oportunidad que me habían dado en la selección”, dijo en el espacio de YouTube de Depor.

“Cuando llegué sabía que estaba Sebastián (Britos), lo tomé con tranquilidad, sabiendo de que quizás se podía dar la oportunidad otra vez, de turnar. Es difícil el puesto de arquero”, añadió.

Romero no tuvo la continuidad deseada en 'El Taladro'. (Foto: Banfield)

En esa línea, reveló que existió cierta fricción con Jean Ferrari, en ese entonces Administrador del club, pues no estaba de acuerdo con que el golero salga del club, y deje vacante una posición bastante sensible en este deporte, pese a la presencia del futbolista charrúa, que llegó tras ser campeón en su país.

“Me tocó tapar seis, siete partidos seguidos, y en ese transcurso fue muy frustrante. Es frustrante durante todo el año, veías que pasaban los partidos, que no se daba la chance, acababa el Apertura, iniciaba el Clausura, y yo tenía mi bebé en camino. A medio año, mi representante estaba viendo para irme a Argentina, pero Jean (Ferrari) dijo ‘imposible’, no quería”, contó Romero.

“Fue una situación complicada. Yo en ese momento sentí molestia, cólera, frustración. Pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento, traté de no estar mal con nadie ni agarrármela con nadie, tratar de tomarlo de la mejor manera, pero fue muy difícil”, aseguró.

El último domingo, con Romero en el arco, Universitario venció 1-0 a FC Cajamarca y mantiene el invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. En la próxima jornada, la ‘U’ visitará a Los Chankas en Andahuaylas.

