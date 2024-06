Con 1.88 metros de estatura, 22 años, buenas condiciones en el arco y gran proyección, Diego Romero es el plan a futuro de Universitario de Deportes. Y es que al estar en una posición crucial donde pesa mucho más la experiencia que la juventud, ‘Chiquito’ es consciente de que este semestre no ha salido como lo planeaba. Tuvo una destacada actuación en el Preolímpico Sub-23 a inicios de año; sin embargo, no terminó sumando minutos con la ‘U’ ante el buen nivel de Sebastián Britos. La falta de oportunidades y el deseo de acumular rodaje ha hecho que el club argentino Independiente Rivadavia esté interesado en tenerlo en calidad de préstamo.

Tal como lo informó Depor, el club mendocino ya le hizo llegar una oferta formal a la ‘U’ para hacerse del préstamo de Romero. Al entorno del joven arquero nacional le gusta la propuesta, pues se presenta como una gran oportunidad para sumar minutos en la Liga Profesional Argentina, ser vistos por otros mercados y seguir creciendo como profesional. Además, de mantenerse dentro del radar de Jorge Fossati, quien por ahora lo ve como el tercer arquero de su lista (está convocado para los amistosos ante Paraguay y El Salvador).

Si bien el conjunto crema aún no ha tomado una decisión, en los próximos días se podría saber el futuro del futbolista. A raíz de este interés real, quisimos dar mayores luces sobre la historia y presente de la ‘Lepra mendocina’; por ello, conversamos con Maxi Salgado, periodista de amplia trayectoria en la provincia de Mendoza, quien nos dio mayores alcances sobre el club.

Independiente Rivadavia viene de caer por 1-0 de local ante Unión Santa Fe por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Todo sobre Independiente Rivadavia

El club mendocino lleva 111 años de fundación y se creó el 24 de enero de 1913 como Club Atlético Independiente, pero no fue hasta 1919 que se fusionó con el Club Sportivo Rivadavia para dar el nombre actual de la institución. En un primer momento, la indumentaria del equipo era tricolor, con bastones verticales blancos, verdes y rojos, pero cuando se unió con el Sportivo Rivadavia, los colores pasaron a hacer azul oscuro, esto por mandato de su presidente Bautista Gargantini, quien los cambió para honrar la ascendencia de su padre y del resto de inmigrantes italianos que arribaron a Argentina a principios del siglo XX.

Desde su creación, Independiente Rivadavia se paseó por las ligas locales de Mendoza, torneos regionales y campeonatos nacionales (lo que antes se podía asemejar a la máxima categoría del fútbol argentino). La ‘Lepra mendocina’ disputó siete veces el Torneo Nacional (1968, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980 y 1982), completó 90 partidos durante ese lapso, con un saldo de 23 victorias, 30 empates y 37 derrotas. Justamente, su mejor perfomance fue en el 82′ cuando se clasificaron a la etapa eliminatoria, superando por puntos a River Plate y Newell’s.

Desde ese momento hasta la temporada pasada tuvieron que transcurrir 41 años para que Rivadavia volviera a la élite del fútbol argentino. A finales de octubre pasado lograron su tan ansiado ascenso tras vencer por 2-0 a Almirante Brown en la final de la Primera Nacional (segunda división), cortando así la tercera mayor racha de un club sin jugar Primera División, solo superados por Barracas Central (87 años, entre 1934 y 2022) y Central Córdoba (47 años, entre 1971 y 2019).

“Es la primera vez que juegan en la Primera División. La última vez fue hace 41 años que jugaron torneos nacionales, que no era la Primera División como tal, sino que eran torneos donde se clasificaban las provincias, terminaba el torneo y acababa todo, no se seguía compitiendo. Es la primera vez en su historia que llegan a la máxima categoría. Y ahora no les está yendo bien, el primer torneo, la Copa de la Liga, les fue mal y ahora en este torneo [segunda fase] han arrancado bastante bien, pero con todos los problemas que tiene un club que recién asciende”, comentó Maxi Salgado, periodista reconocido en la provincia de Mendoza.

En 111 años de vida institucional, Independiente Rivadavia está viviendo sin duda su mejor momento compitiendo en la Liga Profesional Argentina, teniendo roce con clubes de la talla de Boca Juniors, River Plate, entre otros. Si bien a nivel regional son los más ganadores, con 25 títulos, nada se compara a lo que ahora viven en la élite de su fútbol local. Una realidad que se hizo esperar demasiado.

“Los problemas que atravesó el club son lo de cualquier equipo del interior del país, es muy difícil llegar a la máxima división. Tienes que pasar por una cantidad de torneos importantes, son tres o cuatro categorías previas. Son como mínimo cuatro años muy bien para poder llegar [a Primera]”, ilustró Salgado.

Hasta este momento, la ‘Lepra mendocina’ registra solo cinco victorias en la vigente temporada, tres empates y 12 derrotas en 20 partidos (combinando Copa de la Liga, Copa Argentina y Liga Profesional) y actualmente marchan en la octava casilla de la segunda fase del torneo argentino. “El primer objetivo debería ser mantener la categoría”, sostuvo Maxi, quien además contó que su clásico rival es Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que actualmente está en la Primera B. Rivadavia, al ser uno de los clubes más populares de su provincia, le da para tener una especie de duelo aparte contra Godoy Cruz, otro equipo de Mendoza que sí está en Primera.

El estadio Bautista Gargantini es donde juega Independiente Rivadavia de local. Tiene una capacidad para 24 mil espectadores, siendo el segundo más amplio de Mendoza detrás del Malvinas Argentinas.

¿Quién es el jugador más valioso y cuál sería la competencia de Romero?

Según la web especializada en mercado de valor Transfermarkt, el jugador con mejor cotizado de Rivadavia es Matías Reali, extremo de 27 años, quien tiene un valor de cerca 1.65 millones de dólares. El atacante ha jugado todos los partidos posibles en la actual temporada y ha marcado un gol y repartido cinco asistencias. Además, ha sido sondeado para Boca, por lo que podría dejar el equipo en un futuro.

Por el lado del arco, la competencia que tendría Diego Romero de llegar a Mendoza sería con los argentinos Gonzalo Marinelli (35 años), Mariano Monitor (35 años) y Agustín Lastra (23 años). Los dos primeros han sumado minutos con Independiente Rivadavia; el tercero hasta la fecha no, pero su lucha directa sería con Marinelli, quien ha atajado 16 compromisos en la temporada.

Los porteros de Independiente Rivadavia Partidos Goles recibidos Portería invicta Gonzalo Marinelli 16 24 4 Mariano Monitor 4 4 1 Agustín Lastra - - -

Con la edad en el arco y la proyección que hay parte de parte de clubes de provincia en los últimos meses por jugadores peruanos (Bryan Reyna en Belgrano y Juan Pablo Goicochea en Platense), es clara la necesidad de un portero en el equipo y qué mejor que alguien que necesita minutos y la rompió en el último Preolímpico. ¿Podrá ser la oportunidad de dar el salto al extranjero?





