Alianza Lima vs. UTC se enfrentan este sábado 16 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Alianza Lima llega a este partido tras empatar 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Nacional, por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El gol blanquiazul fue anotado por Federico Girotti, quien marcó su tercer tanto con la camiseta íntima. El cuadro de Pablo Guede intentará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Guede sumó su segundo empate en el torneo y alcanzó los 8 puntos en el Clausura. Actualmente, se encuentra a solo un punto del líder del campeonato, Deportivo Garcilaso, por lo que una victoria ante UTC le permitiría seguir prendido en la parte alta de la tabla y meter presión a sus principales competidores.

Por su parte, UTC no atraviesa su mejor momento en la Liga 1, ya que ha sufrido una resta de puntos en la tabla acumulada y actualmente se ubica en el último puesto del campeonato con 15 unidades. El conjunto cajamarquino se encuentra a seis puntos de la zona de permanencia, por lo que necesita sumar con urgencia para intentar salir de la complicada situación en la que se encuentra.

En el Torneo Clausura, el ‘Gavilán del Norte’ ocupa el puesto 17 con apenas 2 unidades. El cuadro dirigido por su actual comando técnico registra dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas, resultados que lo mantienen en la parte baja de la clasificación. Por ello, UTC buscará dar el golpe ante Alianza Lima y conseguir una victoria que le permita recuperar terreno en el campeonato.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC?

Alianza Lima vs. UTC se enfrentan este sábado 15 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. UTC?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. UTC, esta estará a cargo de Liga 1 Max para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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