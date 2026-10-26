La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará a mitad de semana. (Foto: Sport Huancayo / Universitario / Sporting Cristal)
La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará a mitad de semana. (Foto: Sport Huancayo / Universitario / Sporting Cristal)

El no da tregua y este martes 27 de octubre comenzará la , con una tabla de posiciones cada vez más ajustada. Sport Huancayo llega como líder con 28 puntos, seguido de Universitario con 27 unidades. Más atrás aparecen Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima, todos con 25 puntos. Con varios equipos separados por apenas tres unidades, la próxima jornada podría traer nuevos cambios en la pelea por el primer lugar.

La actividad comenzará el martes, desde las 3:00 p.m., con el partido entre Juan Pablo II College y Sport Huancayo en Chongoyape. El equipo huancaíno viene de golear a Alianza Atlético y buscará una nueva victoria para mantenerse en lo más alto. Enfrente tendrá a un rival que necesita recuperarse tras caer por 3-0 ante Universitario en el Monumental, resultado que lo alejó de los primeros puestos.

El miércoles 28 de octubre se disputarán cuatro encuentros. ADT recibirá a CD Moquegua desde las 11:00 a.m., mientras que FC Cajamarca enfrentará a UTC a la 1:15 p.m. Más tarde, a las 3:30 p.m., Alianza Atlético se medirá con Deportivo Garcilaso en Sullana, en un duelo importante para las aspiraciones del conjunto cusqueño. La jornada se cerrará con el partido entre Cienciano y Atlético Grau, programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El plato fuerte llegará el jueves 29 de octubre, cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Lima desde las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes vienen de perder ante Cusco FC y dejaron escapar el liderato, por lo que necesitan recuperarse cuanto antes. El equipo de Roberto Mosquera tendrá una oportunidad importante para volver a meterse de lleno en la lucha por el Clausura, aunque enfrente estará un rival con las mismas aspiraciones.

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron por 1-1 cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)
Sporting Cristal y Alianza Lima empataron por 1-1 cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima, por su parte, llega a este compromiso después de conseguir una ajustada victoria por 1-0 ante CD Moquegua en condición de visitante. Los blanquiazules suman 25 puntos y saben que un triunfo ante Sporting Cristal les permitiría superar a un rival directo. Con pocas fechas por disputar, el encuentro podría marcar el futuro de ambos equipos en la pelea por el título del segundo torneo del año.

La programación del jueves también contempla otros dos partidos. Los Chankas recibirán a Cusco FC desde la 1:00 p.m. en Andahuaylas, mientras que Melgar enfrentará a Comerciantes Unidos a las 7:30 p.m. en Arequipa. El conjunto rojinegro también suma 25 unidades y buscará aprovechar su localía para seguir cerca de la punta, a la espera de lo que ocurra con Sport Huancayo, Universitario y los demás equipos involucrados en la lucha por el Clausura.

Universitario, mientras tanto, tendrá que esperar unos días más para disputar su partido de esta jornada. Los cremas recibirán a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p.m., en el Estadio Monumental. El encuentro fue reprogramado por motivos de seguridad relacionados con la Procesión del Señor de los Milagros. El equipo de Fabián Bustos viene de golear a Juan Pablo II y se encuentra a solo un punto del líder, por lo que buscará mantenerse en la pelea por el primer lugar.

Sport Huancayo es el actual líder del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sport Huancayo)
Sport Huancayo es el actual líder del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sport Huancayo)

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
27/103:00 p.m.Juan Pablo II vs. Sport HuancayoComplejo Deportivo Juan Pablo II College
28/1011:00 a.m.ADT vs. CD MoqueguaUnión Tarma
28/101:15 p.m.FC Cajamarca vs. UTCHéroes de San Ramón
28/103:30 p.m.Alianza Atlético vs. Deportivo GarcilasoCampeones del 36
28/107:00 p.m.Cienciano vs. Atlético GrauInca Garcilaso de la Vega
29/101:00 p.m.Los Chankas vs. Cusco FCLos Chankas
29/103:30 p.m.Sporting Cristal vs. Alianza LimaAlberto Gallardo
29/107:30 p.m.Melgar vs. Comerciantes UnidosMonumental de la UNSA
04/118:30 p.m.Universitario vs. Sport BoysMonumental

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