El Torneo Clausura 2026 no da tregua y este martes 27 de octubre comenzará la fecha 14, con una tabla de posiciones cada vez más ajustada. Sport Huancayo llega como líder con 28 puntos, seguido de Universitario con 27 unidades. Más atrás aparecen Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima, todos con 25 puntos. Con varios equipos separados por apenas tres unidades, la próxima jornada podría traer nuevos cambios en la pelea por el primer lugar.

La actividad comenzará el martes, desde las 3:00 p.m., con el partido entre Juan Pablo II College y Sport Huancayo en Chongoyape. El equipo huancaíno viene de golear a Alianza Atlético y buscará una nueva victoria para mantenerse en lo más alto. Enfrente tendrá a un rival que necesita recuperarse tras caer por 3-0 ante Universitario en el Monumental, resultado que lo alejó de los primeros puestos.

El miércoles 28 de octubre se disputarán cuatro encuentros. ADT recibirá a CD Moquegua desde las 11:00 a.m., mientras que FC Cajamarca enfrentará a UTC a la 1:15 p.m. Más tarde, a las 3:30 p.m., Alianza Atlético se medirá con Deportivo Garcilaso en Sullana, en un duelo importante para las aspiraciones del conjunto cusqueño. La jornada se cerrará con el partido entre Cienciano y Atlético Grau, programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El plato fuerte llegará el jueves 29 de octubre, cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Lima desde las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes vienen de perder ante Cusco FC y dejaron escapar el liderato, por lo que necesitan recuperarse cuanto antes. El equipo de Roberto Mosquera tendrá una oportunidad importante para volver a meterse de lleno en la lucha por el Clausura, aunque enfrente estará un rival con las mismas aspiraciones.

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron por 1-1 cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima, por su parte, llega a este compromiso después de conseguir una ajustada victoria por 1-0 ante CD Moquegua en condición de visitante. Los blanquiazules suman 25 puntos y saben que un triunfo ante Sporting Cristal les permitiría superar a un rival directo. Con pocas fechas por disputar, el encuentro podría marcar el futuro de ambos equipos en la pelea por el título del segundo torneo del año.

La programación del jueves también contempla otros dos partidos. Los Chankas recibirán a Cusco FC desde la 1:00 p.m. en Andahuaylas, mientras que Melgar enfrentará a Comerciantes Unidos a las 7:30 p.m. en Arequipa. El conjunto rojinegro también suma 25 unidades y buscará aprovechar su localía para seguir cerca de la punta, a la espera de lo que ocurra con Sport Huancayo, Universitario y los demás equipos involucrados en la lucha por el Clausura.

Universitario, mientras tanto, tendrá que esperar unos días más para disputar su partido de esta jornada. Los cremas recibirán a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p.m., en el Estadio Monumental. El encuentro fue reprogramado por motivos de seguridad relacionados con la Procesión del Señor de los Milagros. El equipo de Fabián Bustos viene de golear a Juan Pablo II y se encuentra a solo un punto del líder, por lo que buscará mantenerse en la pelea por el primer lugar.

Sport Huancayo es el actual líder del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sport Huancayo)

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 27/10 3:00 p.m. Juan Pablo II vs. Sport Huancayo Complejo Deportivo Juan Pablo II College 28/10 11:00 a.m. ADT vs. CD Moquegua Unión Tarma 28/10 1:15 p.m. FC Cajamarca vs. UTC Héroes de San Ramón 28/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso Campeones del 36 28/10 7:00 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega 29/10 1:00 p.m. Los Chankas vs. Cusco FC Los Chankas 29/10 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima Alberto Gallardo 29/10 7:30 p.m. Melgar vs. Comerciantes Unidos Monumental de la UNSA 04/11 8:30 p.m. Universitario vs. Sport Boys Monumental

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