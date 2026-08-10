Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)
Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)

continúa ganando protagonismo durante la pretemporada del . El futbolista peruano ha aprovechado las oportunidades que recibió y viene dejando una buena impresión en el comando técnico, donde ha destacado con goles en los últimos partidos amistosos. Su rendimiento aumenta cada vez más las posibilidades de que pueda continuar en el equipo bávaro durante la temporada 2026/27.

Sus actuaciones no han pasado desapercibidas dentro del gigante alemán. Desde el Bayern destacaron el rendimiento que viene mostrando el mediocampista y su capacidad para competir por un lugar dentro del plantel.

El peruano atraviesa así un momento importante para definir su futuro. Luego de haber tenido participación con el primer equipo, Chávez busca convencer a Vincent Company de que puede ser una alternativa para la temporada de la Bundesliga.

El rendimiento mostrado durante los amistosos también juega a su favor. Chávez ha respondido cuando tuvo minutos y consiguió aportar en ataque, demostrando que puede competir en un plantel lleno de figuras.

Doblete de Felipe Chávez en la victoria del Bayern Munich. (Video: Bayern Munich / Foto: Getty Images)
Doblete de Felipe Chávez en la victoria del Bayern Munich. (Video: Bayern Munich / Foto: Getty Images)

Desde el Bayern Múnich dejaron claro que están siguiendo de cerca su evolución. El club todavía deberá tomar una decisión sobre su futuro, pero las buenas actuaciones del peruano aumentan sus posibilidades.

Para Chávez, quedarse en el primer equipo significaría dar un paso enorme en su carrera. El volante busca consolidarse en Alemania y continuar su proceso de crecimiento junto a una de las instituciones más importantes de Europa.

La pretemporada se convirtió entonces en una oportunidad clave para el futbolista peruano. Cada partido y cada entrenamiento pueden ser determinantes para ganarse la confianza de Vincent Company antes del inicio oficial de la temporada.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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