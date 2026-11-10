En medio de la espera por los partidos que definirán al ganador del Torneo Clausura 2026 luego del receso por la fecha FIFA, desde Argentina revelaron detalles sobre el futuro de una incorporación que hizo Universitario de Deportes a inicios de año, pero que a lo largo de la temporada no ha podido asentarse como titular con ninguno de los entrenadores que tuvo el equipo. Se trata de Héctor Fértoli, quien llegó a la ‘U’ a modo de préstamo desde el fútbol argentino.

Según la información difundida por el portal El Primer Grande, Héctor Fértoli tiene todo dado para regresar a Racing Club cuando finalice su préstamo en Universitario. En primera instancia, la citada fuente dio a conocer que existe una opción de compra que el cuadro crema podría ejercer para hacerse con los servicios del volante, siempre y cuando desembolse la suma de 1.8 millones de dólares.

Hasta la fecha no han habido negociaciones entre la ‘U’ y el cuadro de Avellaneda, por lo que todo hace indicar que Fértoli tendrá que volver a su club de origen. El mediocampista tiene contrato con la ‘Academia’ hasta finales del 2027, así pues, después de cerrar su temporada en el Perú tendrá que definir si sigue ahí o busca nuevos aires en otra institución.

Héctor Fértoli tiene contrato con Racing Club hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

Si bien se esperaba que el futbolista de 31 años se ganara un lugar en Universitario, no llegó a convertirse en un titular indiscutible o en una pieza de recambio habitual. En lo que va del 2026, lleva 22 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores, habiendo dado han sola asistencia. Si todo sigue así, es casi un hecho que los merengues no efectuarán la opción de compra.

Un detalle que no puede pasar desapercibido es que los cupos de extranjeros pasarán de ser siete a seis en la Liga 1 2026, con la posibilidad de solo tener cinco en cancha. Es decir, Universitario deberá jugar bien sus fichas al momento de conformar su plantel para la próxima temporada, haciendo una evaluación exhaustiva de quiénes se quedan o quiénes no de la actual plantilla.

Independientemente de lo ocurra con los cremas en la definición del título nacional, está claro que se avecinan muchos cambios en la interna, tales como salidas y algunas renovaciones que de hecho ya están en plena negociación. Por ahora, la ‘U’ sigue enfocada en la definición del Torneo Clausura, a la espera de saber si le tocará disputar los play-offs desde las semifinales y irá directo a la final contra Alianza Lima.

Héctor Fértoli no ha marcado goles con Universitario en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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