Mientras en la interna de Universitario de Deportes continúan enfocados en las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026, pues tendrán una dura visita a Sport Huancayo por el partido de ida, alrededor del club se viene tejiendo un inminente regreso de cara a la próxima temporada. Se trata de José Carabalí, quien el último fin de semana quedó como agente libre tras desvincularse de LDU de Quito.

El futbolista ecuatoriano regresó a su país a mediados de temporada argumentando asuntos personales, pero todo está encaminado para que pueda pegar la vuelta en el 2027. Este contacto entre las partes involucradas no es de ahora, pues las gestiones comenzaron cuando Franco Velazco, administrador provisional de la ‘U’, se reunió con él en Quito hace algunas semanas.

Esto se dio a propósito de la estadía de Velazco en Ecuador, quien estuvo acompañando a las ‘Leonas’ en la Copa Libertadores Femenina. En este encuentro hubo una primera condición que le solicitaron a José Carabalí y este acaba de cumplirla: llegar a un acuerdo con LDU de Quito para su desvinculación, según precisaron en Hablemos de MAX.

José Carabalí salió campeón nacional con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Qué falta ahora que el futbolista de 29 años quedó libre? Un nuevo contacto con Universitario para acordar los detalles del contrato, tiempo de vínculo y detalles respecto a lo económico. Se espera que esto se dé luego de los play-offs.

José Carabalí no es un desconocido para el área deportiva de la ‘U’ y hay optimismo para que esto se concrete en su debido momento. El jugador, entre tanto, ya se hizo sentir en sus redes sociales hace unos días al publicar una imagen con una frase muy sugerente: “Mi regreso es personal”.

De momento, según informaron en Hablemos de MAX hace unos días, el único fichaje cerrado en Universitario para el 2027 es el de Carlos Gruezo. Si bien el volante ecuatoriano dejó su futuro en interrogante cuando fue consultado por la prensa de su país, el vínculo con la institución crema ya está firmado: tendrá un contrato de dos años con opción a extenderlo por uno más si se cumplen ciertos objetivos.

José Carabalí jugó en LDU de Quito durante el segundo semestre de la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de no ganar el Torneo Clausura, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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