La presentación de Fabián Bustos como nuevo entrenador de Universitario de Deportes también sirvió para conocer la postura de Franco Velazco en este nuevo escenario. El administrador provisional del club tomó la palabra durante la conferencia de prensa y reconoció que el regreso del técnico argentino se produce en un momento de mucha exigencia, especialmente por lo ocurrido a lo largo de este 2026.

“Estamos haciendo la presentación del comando técnico de Fabián Bustos, ya nos conocemos. Hoy estamos recibiendo a este comando técnico con los dientes apretados, no ha sido fácil afrontar este 2026 y este último tramo del campeonato”, manifestó. Con estas palabras, dejó en claro que dentro de la institución existe la intención de asumir el tramo decisivo de la temporada con máxima concentración.

El dirigente también marcó cuál es el objetivo que tendrá Universitario en las fechas que quedan del Torneo Clausura. Lejos de plantear solamente cerrar de la mejor manera posible el campeonato, Velazco aseguró que la ‘U’ buscará mantenerse en la pelea por el primer lugar y alimentar el sueño de conseguir un nuevo título.

“La idea no es terminar un Torneo Clausura, porque vamos a aspirar a ganar el Torneo Clausura y soñar con este tetracampeonato”, sostuvo el administrador provisional. De esta manera, dejó clara la meta con la que el club recibe nuevamente a Fabián Bustos, quien ya conoce la institución y asumirá la responsabilidad de conducir al equipo en la recta final.

Fabián Bustos vivirá su segunda etapa en Universitario. (Foto: GEC)

Por otro lado, Franco Velazco fue consultado por la salida de Héctor Cúper, quien dejó el cargo antes del regreso del entrenador argentino. En ese punto, el administrador de Universitario prefirió mantener cautela y explicó que algunos detalles relacionados con la decisión no serán expuestos públicamente por ahora.

“Muchos de los temas los vamos a mantener de forma reservada”, señaló al ser consultado por los motivos de la salida del técnico. Pese a no brindar mayores detalles, sí tuvo palabras de reconocimiento para el estratega argentino: “Agradezco al profesor Cúper por su profesionalismo”, expresó durante la conferencia.

Asimismo, el administrador provisional respondió a las versiones que señalaban que algunos jugadores habrían ejercido presión para provocar la salida de Cúper. Velazco fue enfático al momento de marcar distancia de este tipo de rumores y aseguró que no tiene intención de entrar en discusiones relacionadas con trascendidos que circulan alrededor del plantel.

“No me voy a detener en chismes. No tengo nada más que opinar. En la ‘U’, los jugadores y comandos técnicos, y nosotros los directivos siempre hemos procurado ir hacia adelante. No voy a reparar en atender chismes y trascendidos”, afirmó. Con esa postura, Franco Velazco cerró el tema y centró nuevamente la atención en el desafío que tiene Universitario: competir por el Clausura y buscar el tetracampeonato con Fabián Bustos al mando.

Franco Velazco es el actual administrador de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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