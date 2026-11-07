Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, no ocultó su malestar tras el empate 1-1 ante ADT por la penúltima jornada del Torneo Clausura. El técnico celeste consideró que su equipo había hecho lo necesario para conseguir la victoria, pero lamentó que una infracción en los instantes finales permitiera al conjunto tarmeño rescatar un punto.

“Estoy triste por el desenlace. Creo que hicimos un partido para ganarlo. En el último minuto cometimos una falta donde no había peligro y nos ajusticiaron. Hubo una distancia muy clara entre lo que hicimos nosotros para ganar el partido. Tuvimos todos los méritos, pero estas cosas suceden en el fútbol”, manifestó el entrenador.

En esa misma línea, el estratega resaltó la entrega de sus futbolistas durante el compromiso y reconoció que la manera en que se les escapó el triunfo generó una profunda decepción en el plantel. Sin embargo, también tuvo palabras de reconocimiento para el equipo dirigido por el ‘Chino’ Rivera, que insistió hasta el último momento en busca de la igualdad.

“Estamos con dolor. Creo que hicimos un partido que merecíamos ganar. Estoy orgulloso de los jugadores, por todo lo que corrimos y cómo metimos. Terminar así causa dolor. El respeto para el ‘Chino’ Rivera, porque su equipo también luchó hasta el final”, agregó.

Finalmente, Mosquera dejó en claro que Sporting Cristal no puede distraerse con lo que ocurra en los demás encuentros y que la prioridad será conseguir una victoria en su siguiente presentación para cerrar de la mejor manera el campeonato.

“Nosotros tenemos que ganar el próximo partido, al margen de lo que suceda en otros encuentros. Hasta ahora estábamos haciendo una labor impecable, pero así es el fútbol y es para personas que tienen carácter”, sostuvo.

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