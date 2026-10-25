Universitario de Deportes venció por 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y se ubica a un pun del líder en el campeonato. Tras el encuentro, Horacio Calcaterra analizó el presente del equipo crema y destacó la importancia de sumar puntos en la recta final del campeonato.

“Sí, obvio, creo que también no tenemos margen de error. Hay que jugar todos los partidos, que en realidad también es para pelear el campeonato, así que nada, es partido a partido”, señaló el volante, quien sabe que el tramo final del torneo será determinante para las aspiraciones del conjunto estudiantil.

El mediocampista también analizó cómo el equipo fue recuperando confianza en sus últimas presentaciones. Según explicó, antes del compromiso ante Alianza Atlético existía cierta incertidumbre, pero el rendimiento mostrado en ese partido ayudó al grupo a soltarse y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes encuentros.

“Sí, sí, creo que antes de Alianza Atlético estaba un poco con incertidumbre. Una buena semana, pero creo que el día del partido lo hicimos muy bien, agarramos confianza”, comentó Calcaterra. Además, destacó que marcar en las primeras jugadas les permitió jugar con mayor libertad y construir una diferencia favorable.

El volante también se refirió a la confianza que ha recibido para tener minutos en esta etapa de la temporada. Calcaterra reconoció que el entrenador Fabián Bustos conoce sus características y que esa relación puede ayudarlo a aportar dentro del campo en los partidos que quedan.

“Sí, seguro, siempre tengo la oportunidad. Creo que Fabián también me conoce y yo lo conozco a él, así que nada, voy a dar todo, también por la confianza que me dio él”, expresó el futbolista crema.

Para Calcaterra, la posibilidad de terminar la temporada jugando es importante, aunque su principal objetivo está relacionado con lo colectivo. El mediocampista dejó en claro que quiere aprovechar cada oportunidad y contribuir a que Universitario alcance la meta que se ha trazado para el cierre del campeonato.

“Uno siempre quiere terminar jugando, es un sueño futuro mío, así que nada, feliz de poder disfrutar estos partidos y, bueno, obviamente que también ganar el Clausura, que es lo primordial”, agregó.

Finalmente, el jugador merengue destacó las condiciones de uno de sus compañeros y resaltó la importancia que tiene dentro del plantel. Sin mencionar nombres en sus declaraciones, Calcaterra valoró el rendimiento que mostró en su anterior presentación y el liderazgo que ejerce en el grupo.

“Sí, seguro, él ya hizo un partidazo el partido pasado, sabemos las condiciones que tiene, nosotros vamos siempre atrás de él porque es uno de los líderes, así que muy contentos por él”, manifestó.

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