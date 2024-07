En un vibrante partido, César Vallejo cayó ante Alianza Lima (2-3) en el estadio Mansiche de Trujillo. Los ‘poetas’ habían remontado un marcador adverso, pero no pudieron mantenerlo en los últimos minutos. Sin embargo, esta no fue la única noticia en el duelo ya que, en el banco de suplentes ocurrió otra situación particular: Paolo Guerrero no ingresó, a pesar del pedido del comando técnico. En conferencia de prensa, Guillermo Salas, DT del equipo, explicó las razones y la conversación que tuvo con el delantero.

“Yo estaba dirigiendo adelante, pero la necesidad y el pedido fue que entre Paolo. Decía que no estaba bien para ingresar. Eso ha sido lo que ha pasado. Ahora lo conversaremos en interna con el señor presidente. Estaba apto, no tenía ningún problema”, mencionó.

Por otro lado, Salas también acotó que resolverá este problema en interno: “Puedo entender la molestia de los compañeros que también están esperando. Lo que conversamos prefiero mantenerlo en reserva y tocarlo con la directiva en su presencia. Quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución”.

De esta manera, ‘Chicho’ mostró su postura ante lo ocurrido con el delantero de 40 años. En lo que va de la temporada, Paolo ha disputado seis partidos del torneo local, con un total de 3 goles (ante Comerciantes Unidos, Unión Comercio y Cusco FC). En la Copa Sudamericana, jugó en tres ocasiones.

