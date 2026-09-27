Piero Magallanes vivió una jornada especial con la Selección Peruana. El futbolista debutó como titular en la derrota por 4-1 ante Estados Unidos y, tras el encuentro, compartió sus sensaciones por disputar sus primeros minutos con la ‘Bicolor’ y contó cómo fue recibido por el grupo tras su convocatoria por parte de Mano Menezes.

El jugador se mostró contento por la oportunidad, aunque reconoció que algunas decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del partido. “Feliz primero por el debut. Creo que el equipo hizo un gran partido; ahí los fallos del árbitro creo que nos condicionaron un poco, pero feliz por poder haber debutado”, expresó.

Magallanes también contó que recibió indicaciones del comando técnico durante el encuentro. Según explicó, el entrenador Mano Menezes le comentó algunos aspectos que debía corregir, principalmente relacionados con la marca, tal como hizo con el resto del equipo.

“Me dijo que estaba bien, que el tema de la marca, que había un poco de indicaciones, igual que el grupo”, señaló el futbolista, quien valoró el respaldo recibido en su primera experiencia con la selección absoluta.

El debutante también destacó la manera en que fue recibido por sus compañeros durante los entrenamientos y la concentración. “Muy contento, muy feliz, muy agradecido de la forma que me han recibido”, agregó.

Pese al resultado adverso ante Estados Unidos, Magallanes se quedó con la experiencia de haber tenido su estreno con la camiseta peruana. El futbolista ahora buscará seguir aprovechando las oportunidades que pueda recibir en el proceso encabezado por Menezes.

¿Cuándo juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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