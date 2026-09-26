La continuidad de Héctor Cúper en Universitario de Deportes vuelve a estar en duda. Después de que durante la semana se conociera que la administración respaldaba al técnico argentino, la postura habría cambiado en las últimas horas. Ahora, los próximos días serán decisivos para definir su futuro.

La última actualización fue dada la noche del viernes en el programa L1 Radio, donde señalaron que ya no puede darse por segura la permanencia del estratega en el banquillo crema. Según explicó, aunque durante los días anteriores se hablaba de un respaldo por parte de la administración encabezada por Franco Velazco, ese escenario fue variando y actualmente el panorama es muy complicado para que el entrenador continúe. La decisión, además, todavía no está tomada.

En ese sentido, la determinación podría tomarse durante este sábado o domingo. El administrador provisional y su área deportiva deberán evaluar la situación y definir si mantienen el proceso o deciden ponerle punto final. De acuerdo con la información difundida en L1 Radio, la resolución podría ser comunicada recién entre el lunes y martes de la próxima semana, por lo que el cuadro crema entrará en las siguientes horas en una etapa clave para definir quién estará al frente del primer equipo cuando se reanude la Liga 1.

Este nuevo escenario representa un giro respecto a lo conocido apenas unos días atrás. Después del 4-0 sufrido ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Franco Velazco había señalado que no se contemplaba una salida inmediata del entrenador y que el objetivo institucional se mantenía intacto. Posteriormente, se conoció que ambos sostuvieron una reunión el martes, encuentro en el que el representante de la administración le transmitió su respaldo al comando técnico. Esa postura, sin embargo, ya no aparece tan firme como entonces.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

La goleada en Cusco fue el punto de partida de toda esta discusión. Más allá del resultado, el funcionamiento del equipo volvió a generar cuestionamientos que ya se habían presentado durante las últimas semanas y que terminaron provocando una evaluación interna sobre el proceso. Las dudas no solo estuvieron relacionadas con la propuesta futbolística, sino también con algunos aspectos de la relación entre el entrenador y el plantel, aunque desde el vestuario hubo mensajes públicos respaldando al técnico.

Uno de los últimos jugadores en referirse al tema fue Matías Di Benedetto, quien aseguró que el plantel continúa respaldando al argentino y que internamente se mantienen al margen de los rumores. “Estamos con el ‘profe’”, manifestó el defensor después de uno de los entrenamientos en Campo Mar, en medio de las versiones que hablaban de una posible incomodidad dentro del grupo. Sus declaraciones llegaron justo cuando la institución analizaba internamente qué camino seguir con el comando técnico.

En lo deportivo, Héctor Cúper suma 14 partidos dirigidos desde su llegada a la ‘U, con un balance de siete triunfos, cinco empates y dos derrotas entre Liga 1 y Copa Libertadores. El argentino perdió solamente ante Cienciano y Deportivo Garcilaso, siendo este último el resultado más contundente de su etapa. En el torneo continental disputó dos encuentros, ambos terminaron 0-0, mientras que su recorrido en el campeonato local ha permitido que el equipo se mantenga en la pelea por los primeros lugares.

Otro aspecto que pesa en la evaluación es el rendimiento defensivo mostrado durante el Torneo Clausura. Universitario recibió 16 goles en las diez jornadas disputadas hasta el momento, y cuatro de ellos llegaron en la última presentación frente al conjunto cusqueño. Precisamente, uno de los trabajos que se había previsto durante el receso era corregir esos problemas de funcionamiento, concentración y respuesta defensiva. Ahora, sin embargo, todavía está por verse si esa tarea será encabezada por el mismo entrenador o por un nuevo comando técnico.

Mientras se define la situación, también han aparecido nombres vinculados a una eventual sucesión, entre ellos Fabián Bustos, aunque durante la semana aclararon que no existía una negociación formal con el extécnico crema. Por ahora, la prioridad pasa por determinar qué decisión toma la administración y no por confirmar un reemplazo. Esto mantiene abierto el escenario y evita que pueda darse por hecho quién ocuparía el cargo en caso de una salida.

Héctor Cúper llegó a Universitario tras la salida de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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