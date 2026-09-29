El futuro de Héctor Cúper en Universitario de Deportes continúa generando expectativa y este martes apareció una nueva actualización sobre su situación. Mientras en las últimas horas se habló de una posible reunión en Campo Mar para conocer de cerca la postura de la administración, desde el programa Modo Fútbol señalaron que el panorama, por ahora, se mantiene sin cambios importantes.

Según la citada fuente, durante la tarde del lunes la jornada de trabajo en Campo Mar se desarrolló con total normalidad. Existía la expectativa de que Franco Velazco se hiciera presente para conversar con Cúper y analizar directamente el momento del equipo, pero finalmente el administrador no llegó al centro de entrenamiento de Universitario, por lo que ese encuentro no se concretó.

Este detalle resulta importante porque, en medio de las versiones sobre el futuro del entrenador, una eventual conversación entre ambos podía marcar una señal respecto a la continuidad del argentino. Sin embargo, la ausencia de Velazco hizo que la jornada transcurriera de manera habitual, sin una reunión que permita anticipar una decisión inmediata sobre la permanencia del comando técnico.

En paralelo, en Modo Fútbol explicaron que se tomaron contacto con el entorno más cercano de Héctor Cúper para conocer cuál es la información que manejan actualmente. La respuesta fue clara: hasta el momento no han recibido ninguna comunicación por parte de la administración de Universitario relacionada con una posible salida o con una evaluación formal del entrenador.

Hasta el cierre de esta nota, Héctor Cúper sigue firme como entrenador de Universitario. (Foto: Universitario)

Desde el círculo del técnico entienden, por ello, que Cúper continúa firme en el cargo. La postura que transmiten es que, mientras no exista una comunicación formal de la institución o se les informe que el entrenador está siendo evaluado por la dirigencia, no hay motivos para considerar que haya dejado de ser el técnico de Universitario.

La situación llega en un momento especialmente sensible para el cuadro crema. Universitario viene atravesando días de análisis interno luego de los últimos resultados y del desempeño mostrado por el equipo, en una etapa en la que cada decisión puede tener impacto directo en la recta final de la temporada. Por eso, la continuidad de Cúper se ha convertido en uno de los principales temas alrededor del conjunto merengue.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha producido una determinación oficial que modifique el escenario. El trabajo en Campo Mar continúa con normalidad y el entrenador sigue al frente de los entrenamientos, mientras desde su entorno mantienen la confianza en que seguirá dirigiendo al equipo en los próximos partidos.

Así, el futuro de Héctor Cúper permanece abierto en términos de análisis, pero no existe, por el momento, una comunicación oficial que confirme su salida de Universitario. La administración deberá definir en los próximos días si mantiene su respaldo al argentino o si adopta otra medida, mientras que el técnico y su entorno esperan novedades con una idea clara: hasta que les digan lo contrario, sigue siendo el entrenador de la ‘U’.

Universitario perdió por 4-0 ante Garcilaso, en su último partido antes del receso de la Liga 1. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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