Las constantes polémicas arbitrales en la Liga 1 siguen dando de que hablar. Esta vez fue Henry Gambetta, exárbitro FIFA, quien se pronunció sobre el desempeño del VAR y pidió a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) tomar medidas para corregir los errores que se vienen repitiendo durante el Torneo Clausura.

Gambetta explicó que antes de cada partido existe una planificación detallada entre todos los integrantes del equipo arbitral, incluyendo los jueces de campo, los responsables del VAR, el asesor y el Quality Manager. Sin embargo, considera que ese trabajo previo no se refleja durante los encuentros.

“Siempre antes del partido hay una planificación. Participan los ocho integrantes del equipo arbitral y se conversa sobre cómo se van a comunicar, en qué situaciones intervendrán y de qué manera lo harán. Esa planificación se viene realizando desde hace tiempo, pero lamentablemente no se está reflejando en la cancha”, afirmó.

El excolegiado señaló que uno de los principales problemas es la falta de uniformidad en los criterios de intervención del VAR, ya que existen acciones similares que terminan siendo resueltas de manera completamente distinta.

“Vemos muchas inconsistencias: hay jugadas en las que el VAR debería intervenir y no lo hace”, manifestó.

Además, Gambetta advirtió que la excesiva dependencia de la tecnología está afectando directamente el desempeño de los árbitros principales, quienes, según su análisis, han dejado de tomar decisiones con la seguridad que se requiere dentro del terreno de juego.

“Existe una crítica hacia el sistema porque está ‘aburguesando’ a los árbitros; es decir, muchos ya no toman decisiones con convicción y terminan dependiendo demasiado del VAR. Eso no les juega a favor”, explicó.

El exárbitro recordó que este tipo de cuestionamientos no son nuevos y aseguró que ya durante la temporada pasada se advertía sobre la necesidad de corregir el funcionamiento del sistema de videoarbitraje en el fútbol peruano.

Para Gambetta, la solución pasa por una revisión profunda del trabajo que viene realizando la Conar, tanto en la capacitación de los árbitros como en la aplicación de los protocolos del VAR durante los partidos oficiales.

“Creo que la Conar tiene que hacer algunos ajustes. Es una crítica que ya se hacía el año pasado y, lamentablemente, parece que el problema continúa”, concluyó.

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