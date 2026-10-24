Sporting Cristal sufrió un duro golpe en su visita a Cusco FC. La derrota por 3-1 en la ciudad imperial le costó al equipo celeste la punta del campeonato y dejó preocupación por los errores cometidos en un partido en el que el cuadro local supo aprovechar sus oportunidades. Tras el encuentro, Hernán Barcos reconoció los méritos del rival, aunque dejó en claro que el equipo rimense todavía tiene mucho por pelear.

“Creo que enfrentamos a un buen rival. saben a lo que juegan, tal vez no fue uno de los mejores partidos nuestro, pero todavía nos quedan cuatro finales para nosotros y falta mucho todavía, perdemos la punta, pero no el campeonato. Ahora hacer autocrítica y hablar entre nosotros y ver los errores que se cometieron que no tenemos más margen”, expresó el delantero a L1 Max, quien consideró que el resultado debe servir para hacer una autocrítica y corregir los aspectos que terminaron marcando la diferencia en el compromiso.

Barcos reconoció que Sporting Cristal no tuvo una de sus mejores presentaciones y destacó el funcionamiento de Cusco FC, al que calificó como un rival de jerarquía. Para el atacante, las jugadas a balón parado y los detalles terminaron pasando factura en un encuentro en el que los cusqueños supieron imponer sus condiciones.

“Son detalles, las pelotas paradas. Después tienen jugadores de jerarquía, un equipo que juega bien, un entrenador que sabe lo que hace, así que perdemos ante un gran rival y nosotros tenemos que ir trabajando y mejorando en algunos aspectos”, sostuvo.

El atacante también señaló que el plantel celeste debe conversar internamente y revisar los errores cometidos, especialmente porque considera que ya no hay demasiado margen para seguir dejando puntos en el camino.

“Ahora hacer autocrítica, hablar entre nosotros y ver los errores que se cometieron, que no podemos, no tenemos más margen”, manifestó.

Se viene Alianza Lima

Tras la caída en Cusco, Sporting Cristal tendrá otro desafío exigente en la próxima jornada, cuando le toque enfrentar a Alianza Lima. Barcos reconoció la dificultad del compromiso, pero confía en que jugar en casa y con el respaldo de su gente pueda ayudar al equipo a recuperarse.

“No, obviamente otro partido difícil, pero jugamos en casa con nuestra gente, así que esperemos sacar una victoria”, concluyó.

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