Universitario de Deportes concretó una nueva transferencia al extranjero. Jesús Castillo dejará el cuadro crema para convertirse en nuevo jugador del Espérance de Túnez, uno de los clubes más importantes del continente africano, luego de llegar a un acuerdo entre ambas instituciones.
Con el cierre de la negociación también se conocieron los detalles económicos de la operación. Universitario recibirá una cifra cercana al millón de dólares por el traspaso de Jesús Castillo, monto que representa un importante ingreso para las arcas del club merengue.
Además del pago por la transferencia, la dirigencia crema logró incluir una cláusula que le permitirá conservar el 20 % de una futura venta del volante. De esta manera, Universitario buscará beneficiarse económicamente si el mediocampista vuelve a ser transferido en los próximos años.
La salida del mediocampista responde también al interés del propio jugador por continuar su carrera en el exterior. Espérance le ofreció un proyecto deportivo atractivo y la posibilidad de disputar competiciones internacionales, factores que terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto tunecino.
Universitario considera que el acuerdo beneficia tanto al club como al futbolista. Si bien Castillo no era una pieza indiscutible dentro del plantel, la transferencia permitirá generar liquidez y mantener un porcentaje de sus derechos económicos para futuras negociaciones.
La dirigencia de Universitario continúa trabajando en el mercado de pases con el objetivo de fortalecer el plantel para el Torneo Clausura y la recta final de la temporada. La salida de Castillo también abre un cupo dentro del equipo para seguir evaluando posibles incorporaciones.
Con este movimiento, Jesús Castillo iniciará una nueva etapa en el fútbol africano, mientras Universitario apuesta por obtener beneficios tanto en el presente como en el futuro gracias al porcentaje que conservará sobre una eventual venta del volante peruano.
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