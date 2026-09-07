A pesar de haber tenido algunas chances de gol en el segundo tiempo, Alianza Lima no pudo vencer a Juan Pablo II College en Chongoyape y volvió a la capital con un empate por 1-1 con sabor a poco. Tras el encuentro, Jairo Vélez fue uno de los que habló con los medios de comunicación y dejó en claro que, pese a que no fue el resultado que estaban esperando, desde este lunes enfocarán todas sus energías en llegar a punto para el clásico de este sábado, donde recibirán a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

El volante ecuatoriano nacionalizado peruano no ocultó su disconformidad con el resultado, pues sabe que a la larga este tipo de partidos terminan siendo claves en la lucha por el campeonato. “Sabemos que estos partidos son así de duros, pero tampoco es la excusa, sino que sí nos vamos con esa sensación de poder habernos llevado los tres puntos. Simplemente nos vamos un poco triste, pero a pensar en lo que se viene”, comentó.

Luego, Vélez puso paños fríos al asunto y remarcó que, si bien no están cosechando tan buenos resultados como en el primer semestre de la temporada, no es algo para que se alarmen. “En el tema del trabajo venimos bien, tranquilos, tal vez las cosas no se nos están dando como queríamos. El semestre pasado se nos dio todo y por ahí nos está costando un poco más, pero tampoco algo que fuera una locura”, añadió.

El mediocampista se tomó su tiempo para saborear y analizar lo sucedido en Chongoyape, explicando que recién desde hoy el plantel pondrá todas las miradas en el compromiso con Universitario, donde están obligados a ganar en casa. “La verdad que estoy con la sensación del partido contra Juan Pablo II. A partir de mañana (lunes) estaremos pensando en el tema del clásico”, agregó.

Jairo Vélez llegó a Alianza Lima tras su paso por Universitario en el 2025. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la charla con la prensa, el futbolista de 31 años contó qué fue lo que pasó en la jugada que desperdició y que pudo haber sido el 2-1 para Alianza Lima. “Me acomodé mal, cuando me quise acomodar y patear me resbalé, y ya no pude darle como quería. Estoy un poco triste, sobre todo por esa jugada, porque siempre fuimos a buscar el partido, buscando ganarlo y hoy se nos van dos puntos más”, relató.

Finalmente, Jairo Vélez habló sobre los rumores que indicaron que Pablo Guede estuvo a punto de renunciar a Alianza Lima tras el encuentro con Deportivo Garcilaso, a raíz de una serie de disconformidades sobre cómo se venía manejando la institución en plena lucha por el Torneo Clausura. El jugador fue tajante y afirmó que no le da importancia a ese tipo de comentarios, pues los considera mal intencionados.

“No te puedo decir de eso porque en la semana ni idea, pero tranquilo, siempre habrá ese tipo de comentarios. Al igual que nosotros, el hincha debe cuidarse y debemos estar más juntos que nunca. Aún quedan muchas fechas, no tenemos que dejarnos llevar por comentarios mal intencionados, así que debemos ser inteligentes y estar todos juntos”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Juan Pablo II, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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