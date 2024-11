Universitario de Deportes se coronó bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto al empatar sin goles con Los Chankas en Andahuaylas, en la última fecha del Torneo Clausura, un logro que quedará en el recuerdo de los hinchas, ya que fue en el año de su Centenario. Conseguir la corona número 28 no fue sencilla para el conjunto crema, ya que enfrentó varios obstáculos a lo largo del 2024, como la salida de Diego Dorregaray, lo que obligó a la dirigencia a buscar un reemplazo para esa importante posición en el ataque.

Jean Ferrari, administrador del club, fue clave en el proceso de contrataciones, junto a Manuel Barreto y el entrenador Fabián Bustos. Durante la búsqueda de un delantero peruano para reemplazar a Dorregaray (ya que tenían el cupo de extranjeros completo), varios nombres estuvieron en la mesa, como el de Raúl Ruidíaz, pero las negociaciones se complicaron debido a su contrato vigente. También se mencionó a Luis Iberico, pero fue en ese momento cuando surgió la opción más sorprendente: Gianluca Lapadula, el delantero del Cagliari. Sin embargo, Ferrari explicó que “era una locura económica”, por lo que la opción se desestimó rápidamente.

“A mitad de año estábamos con el tema de Dorregaray. En ese trámite de buscar jugadores, había que encontrar uno que sea peruano. Estaba lo de Ruidíaz, pero era complicado porque tenía contrato. Estaba lo de (Luis) Iberico y no había más. Hasta que en un momento me soltaron el nombre de Gianluca Lapadula, pero era una locura económica. Entonces, en ese análisis yo le pregunto a Manuel por ‘Gabi’ Costa”, dijo en entrevista con DyT.

Finalmente, Gabriel Costa fue quien llegó a Universitario, aunque con características diferentes a la de Dorregaray. Por esta razón, el verdadero goleador del equipo fue Alex Valera, quien se coronó como máximo anotador del club en la temporada con 13 goles (6 en el Apertura y 7 en el Clausura).

La respuesta a Bruno Marioni

Recordemos que, en medio de la celebración del título, Jean Ferrari aprovechó la ocasión para responder a las críticas de Bruno Marioni, exdirector de fútbol de Alianza Lima. “Le dedico el título a ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol, para ti Marioni. Te botaron de México por pelearte con la gente y ¿yo soy el que le hace daño en mi país?”, expresó Ferrari.

Por ello, Ferrari habló sobre lo sucedido: “Cuando Marioni habló de mí, yo no hablé, porque yo sabía cuando tenía que responderle. Un muchacho que recién ha llegado a nuestro país, con cero experiencia, ¿me va a mencionar a mí? Me pareció una falta de respeto”, explicó.

Universitario y los peruanos para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, los íntimos, como Perú 4, jugarán la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1

¿Se marchan de Universitario de Deportes?

Sebastián Britos, quien termina contrato en 2024, llegó para tomar la posta que dejó José Carvallo y cumplió con las expectativas. Contabilizando la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 33 partidos, recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades. Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan en su renovación. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. ‘Caba’ y ‘Porto’, por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el ‘Orejas’ le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City. Por último, Saravia no seguiría para el año que viene.





