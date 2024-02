La reciente contratación de Paolo Guerrero a la César Vallejo, el Preolímpico Sub-23, los debuts de Piero Quispe y Bryan Reyna en Pumas UNAM y Belgrano, respectivamente, el regreso de Gianluca Lapadula a las canchas, la Copa América y el debut ante Ricardo Gareca en Chile, el primer clásico del fútbol peruano por jugarse, el amague de renuncia de los futbolistas de la Liga 1 a la ‘Bicolor’, entre otros temas.

Previa conversación con usted, me encontré con José Guillermo del Solar, técnico de la Sub-23. ¿Cuál es su análisis tras el preolímpico jugado en Venezuela con futbolistas que tenían alrededor de 20 años?

Es una realidad, Perú no estuvo representado con el poderío con el que sí podría jugar. No es partido FIFA, no era obligación dar a los jugadores. Hay que entender también a los clubes, cambian de entrenadores, las fechas, los técnicos necesitan integrar algunos jugadores nuevos. Más allá de lo que pasó, creo que Perú hizo una actuación decorosa con ‘Chemo ’, y saca una buena experiencia para esos chicos, quienes nos representarán en la Sub-20.

Dos fechas jugadas en la Liga 1. Ha tenido oportunidad de estar presente en el ‘U’ vs. Atlético Grau, y su cuerpo técnico en otros estadios...

Nosotros tratamos de estar atentos y observar a todos los futbolistas que están en la Liga 1, los que estén en condiciones de ser citados para la selección. Algunos partidos hemos ido en forma presencial, y a otros que nos gustaría ir, pero lamentablemente no todos los estadios brindan condiciones para ir. Por razones que me pide la seguridad, no quiero complicar. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado ir a ver el Sport Boys versus Sporting Cristal, pero por lo que me informaron no podía estar en un lugar reservado y mirar con tranquilidad. Yo no me voy a derretir por estar en medio del público, no hay ningún problema, pero la seguridad me pide que no los ponga en esa situación. Igualmente estamos atentos a que no se nos escape nada. Por la coyuntura, nosotros tenemos que pensar en el presente y en el futuro inmediato, pero no en el futuro a largo plazo . Nosotros hemos sido contratados y asumimos esta responsabilidad con un gran objetivo que es clasificar a Perú para el Mundial 2026.

Jorge Fossati llegó a la Selección Peruana luego de haber salido campeón la 'U'. (Foto: FPF)

El caso Paolo Guerrero

Paolo Guerrero a sus 40 años continúa vigente y ahora jugará en el Liga 1 con la César Vallejo...

Yo estoy feliz que Paolo empiece a jugar en la liga peruana. Demostró toda su jerarquía en el exterior, y el año pasado demostró su vigencia defendiendo a LDU. No estando en el plantel, sino siendo protagonista en el torneo ecuatoriano y en la Copa Sudamericana. Yo no tengo ninguna desconfianza de la vigencia de Paolo. Lógicamente lo seguirá demostrando. No es un jugador que anda deambulando cinco años por el mundo, no es el caso de Paolo. Está volviendo un jugador vigente. Por eso insisto en que no miren el DNI, miren el rendimiento. Miremos la vigencia, la actualidad, ya que la jerarquía se vio demasiado.

¿Hay posibilidad de que vaya al debut de Paolo Guerrero en Trujillo?

No solo por Paolo, está latente la posibilidad de ir a ver un partido en Trujillo, especialmente en el llano. No descarto ir a ver partidos al Cusco, lo que pasa es que acá hay muchas cosas por organizase. Hay un primer objetivo que es optimizar los tiempos. Yo le puedo asegurar que acá se trabaja todos los días, algunas cosas que se verán en el tiempo. Yo no voy a los partidos presencialmente buscando protagonismo, yo trato de hacer mi trabajo con mis compañeros y estar al día con todos los futbolistas que están citados para la selección.

Su mirada del clásico

Se viene el primer clásico del 2024. Tanto Bustos como Restrepo bosquejan sistemas tácticos (3-5-2 y 5-3-2) que usted siempre empleó...

Ese sistema no es de mi propiedad. Lo importante es la característica de los futbolistas. Universitario tiene una pequeña ventaja, pues tiene un plantel en su mayoría igual que el año pasado. Se varió poco, siguen jugando con una idea parecida. Si bien los dos tienen técnicos nuevos, el de Alianza está armando un equipo. Al plantel se le fueron varios jugadores. Entonces, por ese lado hay una pequeña ventaja, pero no me parece para ponerle de favorito. Los dos llegan bien, están anímicamente fuertes. Espero que sea una gran fiesta y se lleve esa gran imagen para el fútbol independientemente de quién gane.

Piero Quispe debutó y ya suma tres partidos con Pumas de México. ¿Lo veremos pronto en la Selección Peruana?

Piero ya debutó, ahora hace dos partidos que viene jugando de titular. De algunas manera por las cualidades y el sistema que usan, le han modificado un poco la posición que tenía conmigo en Universitario. Le costó un poco al principio, pero ya hizo un buen partido como titular y de visitante. Poco a poco se va adaptando. Siempre le dimos el respaldo en Universitario, ahora la discusión en una selección es diferente.

Bryan Reyna debutó recientemente en Belgrano, y Joao Grimaldo se consolida en Cristal. ¿Son el presente en la selección con miras a la Copa América?

En la selección mayor ya han demostrado sus cualidades. A mí no me cambia nada que Reyna siga jugando en Alianza o ahora en Belgrano. Lo que me cambia es cómo está, y tendrán sus oportunidades dependiendo de la fecha FIFA. Nosotros tenemos que buscar que el plantel no sea demasiado amplio, no podemos amontonar jugadores. La capacidad de un entrenador es que tengan un lugar los jugadores que sean buenos pero modificarlos.

Es un alivio también verlo recuperado y jugando a Gianluca Lapadula con el Cagliari...

Ya reapareció como titular. Ojalá que no le sigan persiguiendo las lesiones. No con lesiones comunes, sino raras. La nariz, la costilla, y que la selección lo pueda disfrutar en todo su esplendor.

Gianluca Lapadula tiene contrato con Cagliari hasta junio del 2025. (Foto: Getty Images)

La Copa América

La Copa América será un termómetro para las Eliminatorias, pero también una convivencia vital para conocerse todos...

Ha sido uno de los motivos que me dio más seguridad de poder aceptar este desafío. Yo no puedo desconocer el valor que tiene la Copa América, pero en este contexto, la Copa será un periodo fundamental donde vamos a tratar de optimizar precisamente pensando en setiembre. Por supuesto que vamos a salir a ganar. Vamos a estar un mes con la selección es una situación invalorable. Es importante la convivencia para encarar el gran desafío por el que vinimos: la clasificación al Mundial de la forma más fuerte posible.

Se ha generado mucho morbo con el Perú de Jorge Fossati versus el Chile de Ricardo Gareca...

Es el folclore del hincha. Hay que ganar a Chile, me lo dicen más de una vez. A Chile y a todos los rivales. Es un partido que vale tres puntos, pero tiene un plus para el aficionado . Entiendo que el actual entrenador de Chile haya sido y es querido por el aficionado peruano. Yo no tengo competencia individual. El día que juegue será Perú ante Chile. Yo no soy más importante que Perú ni Gareca más importante que Chile . El aficionado tiene su folclore, que también es alimentado por ustedes (periodistas). A la gente no le puedes mentir. Yo quiero ganar el 22 de marzo (Nicaragua), el 26 de marzo (República Dominicana), y después las dos fechas FIFA antes de la Copa América. ¿Cómo no voy a quererle ganarle a Chile? Primero por la Copa América, pero a su vez cómo no voy a entender que es el clásico del Pacífico. Yo tengo la camiseta de Perú.

¿Se llegó a un acuerdo entre los futbolistas, la SAFAP y la FPF, ya que hubo un amague que los jugadores de la Liga 1 no jugarían en la Selección Peruana?

Lo que se hablaba era una posición de la Agremiación de Futbolistas, pero yo creo que no iba a pasar eso (oponerse a jugar en la Selección Peruana). Ya está todo controlado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENADO