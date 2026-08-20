Universitario de Deportes viene ultimando detalles para quedar listo para afrontar el compromiso de este fin semana, donde recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. En medio de este cruce con los de Andahuaylas, se abre la posibilidad para que una de sus últimas contrataciones debute este domingo en casa y con el apoyo de la hinchada crema.

Se trata de Jorge Gutiérrez, lateral panameño que ya tiene todos sus documentos en regla y solo está esperando el visto bueno de Héctor Cúper para sumarse a la convocatoria. En una reciente entrevista con el periodista Raúl Chávez, dejó en evidencia que se encontraba feliz por su decisión de venir al fútbol peruano. “Contento de estar acá en un club tan importante y sé que va a ser un paso importante en mi carrera”, sostuvo.

El futbolista de 27 años, que llega cedido hasta final de temporada desde Deportivo La Guaira –con una opción de compra–, valoró el recibimiento que ha tenido por parte de sus nuevos compañeros y cómo lo han integrado rápidamente al grupo. “Bien, contento por el recibimiento y eso es importante para uno sentirse a gusto”, agregó.

Jorge Gutiérrez arribó a Universitario desde Deportivo La Guaira. (Foto: Universitario)

Aunque no aseguró que pueda estar disponible para el choque con Los Chankas, Jorge Gutiérrez se mostró entusiasmado por debutar en el Torneo Clausura y ayudar a Universitario a seguir avanzando en su objetivo de lograr el tetracampeonato. “Espero que pueda estar en los próximos partidos e ir ganando poco a poco confianza”, añadió.

‘Guti’, que recientemente disputó el Mundial 2026 con la Selección de Panamá, quiere lograr grandes cosas en la ‘U’ y sabe perfectamente que si tiene un buen semestre en el fútbol peruano, en tienda crema podrían ver con buenos ojos hacer efectiva la opción de compra que está en su contrato. “Contento por la oportunidad que me da el club de poder estar acá y ojalá sea el inicio de grandes cosas”, puntualizó.

Jorge Gutiérrez puede jugar como lateral o carrilero por izquierda, por lo que es una competencia directa para César Inga, quien viene jugando de titular en dicha zona. Por el momento todo hace indicar que Héctor Cúper lo llevará de a pocos y es posible que, si ingresa a la convocatoria frente a Los Chankas, tenga minutos como pieza de recambio si el trámite del partido lo permite.

Jorge Gutiérrez disputó el último Mundial con la Selección de Panamá. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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