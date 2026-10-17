En Universitario de Deportes son conscientes que no pueden dejar más puntos en el camino en esta recta final del Torneo Clausura, pues cualquier tropiezo podría alejarlos de la punta y por ende de la posibilidad de conseguir en el tetracampeonato. El arribo de Fabián Bustos en medio de todo esto ha significado un aire fresco para la interna, pues se trata de alguien que conoce a la perfección a la mayoría del plantel y conoce muy bien de las exigencias que supone estar en el banquillo de un club como la ‘U’.

Uno de los que se animó a revelar cómo están los ánimos en Universitario con este cambio en el comando técnico fue José Rivera. El delantero conversó con los medios de comunicación después del último entrenamiento de los cremas antes de viajar a Trujillo y explicó que se siente más a gusto con Bustos por las oportunidades que le viene dando para mostrarse en cada sesión.

Según su opinión, el compromiso del plantel siempre estuvo a disposición de la ‘U’. Desde el plano individual, las oportunidades que le viene dando el entrenador argentino era algo que venía esperando para poder mostrarse y sentirse útil dentro del equipo, así le toque arrancar o sumar minutos como pieza de recambio.

“El compromiso con el equipo siempre estuvo. A mí me ha dado más oportunidades y eso para mí es muy bueno, porque lo estaba esperando, y más que todo para apoyar al equipo y a todos los compañeros”, comentó el atacante, quien ingresó por Jairo Concha en los minutos finales del 2-2 contra Melgar.

José Rivera registra un gol con Universitario en la temporada 2026. (Foto: Universitario)

“Creo que todos saben las ganas que yo le pongo y mi compromiso va a estar siempre. Así me toque entrar dos minutos o cinco minutos, siempre voy a dar lo mejor de mí”, agregó el futbolista de 29 años.

Universitario viajará a Trujillo con la consigna de volver a Lima con los tres puntos, no sin dejar de lado de la dificultad que supone enfrentar a un Alianza Atlético que está atravesando por su mejor momento en lo que va de la temporada y apunta alto en este Torneo Clausura. Con 21 puntos, los merengues están a cuatro de Sport Huancayo, líder momentáneo con 25 unidades.

José Rivera tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Universitario )

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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