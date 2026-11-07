Sporting Cristal tenía los tres puntos en el bolsillo, pero una pelota parada en los últimos segundos cambió la historia en Tarma. Los celestes igualaron 1-1 ante ADT y dejaron escapar una oportunidad importante para alejarse en la cima del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Juan Cruz González expresó su frustración por el resultado y aseguró que el equipo peleará hasta el final.

La molestia era evidente. El defensor celeste reconoció que el plantel se marchó golpeado luego de haber realizado un buen partido y quedarse sin la victoria cuando faltaba muy poco para el pitazo final.

“Nos vamos muy molestos, tristes porque estábamos haciendo un gran partido y en una pelota parada, una de las últimas jugadas, se nos escapan los tres puntos. La verdad que nos vamos muy tristes y muy mal”, manifestó en diálogo con L1 MAX.

El empate también representa un golpe para las aspiraciones del conjunto rimense. Con 32 puntos, Cristal se mantiene como líder, pero su ventaja es de apenas una unidad sobre sus perseguidores, Universitario y Sport Huancayo, que todavía tienen un encuentro pendiente.

Pese al resultado, Cruz González dejó en claro que el equipo no piensa bajar los brazos. Todavía queda camino por recorrer y la consigna en La Florida es mantenerse en la pelea por el objetivo.

“Todavía falta, falta un partido más y vamos a pelear hasta lo último”, sostuvo.

Finalmente, el defensor también tuvo un mensaje para los hinchas celestes, a quienes pidió mantener la confianza en el equipo, pese a la frustración que dejó el empate en Tarma.

“Que sigan confiando en nosotros, que lo vamos a dar todo como lo dimos en cada partido. Nosotros también sentimos hoy la tristeza por no podernos haber llevado el triunfo y estar más cerca del objetivo”, concluyó.

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