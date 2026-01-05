Sporting Cristal renovó para el 2026 su banda derecha con la incorporación del defensor argentino Juan Cruz González, quien peleará el puesto junto a Leandro Sosa y Duham Ballumbrosio. A su llegada a Lima, confesó su gran expectativa por jugar en uno de los clubes más importantes del país.

En breve diálogo con la prensa, el ex Chacarita Juniors también se refirió al objetivo que tiene con los celestes que ya trabajan la parte física para afrontar tanto la Liga 1 y la fase 2 de la Copa Libertadores.

“Estoy muy contento y estaba ansioso por llegar y estar a órdenes del club para entrenar. Hablé con varios de mis compañeros y se nota que es un grupo muy unido y muy bueno, con ganas de empezar”, dijo mientras salía del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“La semana pasada llegué para pasar los exámenes médicos, pero ahora ya estoy preparado para empezar a trabajar con todo. Siempre, cuando arranca un nuevo torneo, todos empezamos con muchas ilusiones y conseguir un título sería muy lindo”, añadió.

Por otro lado, remarcó que tiene características ofensivas, por lo que no tendría problemas en ser un extremo cuando el entrenador bajopontino Paulo Autuori decida alinear con una zaga de tres defensores, tal cual lo hizo en la pasada temporada.

“Me gusta mucho rematar de media distancia, así que vamos a intentarlo también en Cristal”, contó Cruz González.

Sporting Cristal le dio la bienvenida en sus redes oficiales.

El defensor argentino de 29 años tendrá su segunda experiencia internacional, tras jugar en Aucas de Ecuador durante la temporada 2024.

Debutó como profesional en el 2016 con camiseta de Chacarita Juniors donde jugó como volante por derecha, y también jugó en Central Córdoba de Argentina.

