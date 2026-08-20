Mateo Rodríguez afronta una nueva etapa en su carrera tras su paso por Juan Pablo II. El delantero de Sporting Cristal fue cedido a préstamo al cuadro de Chongoyape por lo que resta de la temporada 2026, con el objetivo de sumar los minutos que no venía encontrando en el conjunto rimense. Ahora, se suma a un plantel que apuesta por jóvenes como Juan Pablo Goicochea y Álvaro Rojas para luchar por mantenerse en la Liga 1.

El atacante de 20 años contó que no dudó demasiado cuando recibió la propuesta del conjunto de Chongoyape. Para Rodríguez, la prioridad en este momento es sumar minutos en la Liga 1 y tener mayor continuidad para continuar desarrollándose como futbolista.

“Se me presentó la oportunidad de venir a Juan Pablo II y no lo pensé mucho en realidad, porque lo que yo quería era jugar. Se me presentó esta oportunidad y lo tomé de la mejor manera”, comentó el delantero en diálogo con Estudio Fútbol.

Rodríguez también se refirió directamente a su futuro y dejó en claro que su intención es regresar a Sporting Cristal una vez finalice su préstamo. El atacante mantiene contrato con la institución celeste y espera aprovechar esta experiencia para volver más preparado.

“Mi contrato con Sporting Cristal es hasta el próximo año. Sí, obviamente mi meta es tratar de dar lo mejor de mí, sumar minutos en Juan Pablo II, y luego volver mucho mejor a Sporting Cristal si es que me dan la oportunidad”, señaló.

Para el joven delantero, su vínculo con Sporting Cristal va más allá de lo contractual. Rodríguez lleva cerca de una década ligado al club y considera a La Florida como su casa, por lo que espera regresar y tener una nueva oportunidad con el primer equipo.

“Hay un cariño con el club, prácticamente es mi casa desde hace diez años. Espero volver mucho mejor para seguir creciendo”, añadió el futbolista, quien ahora buscará aprovechar cada partido con Juan Pablo II durante el Clausura.

La cesión a Juan Pablo II fue concretada para que Rodríguez pueda asumir un rol con mayor protagonismo. El equipo de Chongoyape incorporó al atacante procedente de Sporting Cristal por el resto de la temporada, con la intención de fortalecer su ofensiva para la segunda parte del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR