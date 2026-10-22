Juan Pablo II busca cerrar la temporada de la mejor manera. El cuadro de Chongoyape ha conseguido resultados importantes en las últimas jornadas y ahora se prepara para afrontar el duelo ante Universitario. En la previa, Matías Vega se pronunció sobre las críticas que recibe el equipo y dejó clara su postura respecto a las polémicas arbitrales.

“Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar, momento que fue buscado desde la llegada de Araujo. El momento es muy grato y hay que tratar de disfrutarlo con los pies sobre la tierra”, señaló el arquero en declaraciones a Movistar.

El guardameta también explicó que el principal objetivo del club al inicio de la temporada era asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Según indicó, el equipo está cerca de cumplir esa meta y, a partir de ahí, espera aprovechar la situación que atraviesa para aspirar a objetivos mayores.

“Uno de los objetivos principales era tratar de mantener a Juan Pablo en la máxima categoría y estamos muy cerquita de poder cumplirlo, después lo que llegue sería por añadidura. Estamos en una situación expectante, cerca de puestos de Sudamericana, pero no nos desviamos del foco principal que era eso”, manifestó.

En medio de los comentarios que circulan en redes sociales sobre supuestas ayudas arbitrales al equipo, Vega aseguró que el plantel toma estas opiniones con tranquilidad. El arquero sostuvo que, a lo largo de la temporada, también han sufrido decisiones que los perjudicaron y prefieren concentrarse en competir dentro del campo.

“Lo tomamos con muchísima tranquilidad, muchas veces también hemos sido perjudicados por decisiones o errores. Es cuestión de lo que es el fútbol, a veces se equivocan a favor y otras en contra, en ese tipo de polémica no entramos”, expresó el guardameta.

Asimismo, el futbolista destacó la capacidad de sus compañeros para mantenerse competitivos pese a las dificultades que afronta el plantel. “A pesar de que somos un plantel corto, el equipo siguió compitiendo de igual a igual contra rivales de mucha jerarquía”, agregó, resaltando el esfuerzo colectivo que les ha permitido mejorar sus resultados.

Juan Pablo II tendrá una prueba exigente este sábado cuando se mida ante Universitario, un equipo que busca cerrar el Clausura con buenos resultados. Vega reconoció la jerarquía del conjunto crema y destacó que viene recuperando el nivel que lo llevó a ser protagonista del campeonato.

“Sabemos lo que significa Universitario para la liga, es un equipo con jugadores de mucha trayectoria y jerarquía, se está acercando más al equipo que fue campeón”, comentó el arquero.

Finalmente, Vega aseguró que Juan Pablo II afrontará el compromiso con la intención de competir de igual a igual y sumar un resultado positivo. “Tenemos la idea de hacer nuestro partido, sumar y sentimos que le podemos competir de igual a igual”, concluyó.

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