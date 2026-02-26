Pese a la clasificación a la tercera ronda de la Copa Libertadores, los hinchas de Sporting Cristal le exigen a la dirigencia la contratación de un delantero que marque la diferencia, debido al bajo rendimiento mostrado por el brasileño Felipe Vizeu.

Sobre el particular se pronunció el director deportivo del club, Julio César Uribe, quien respaldo al futbolista de 28 años y tuvo un curioso comentario cuando se le consultó sobre su cuota goleadora y eficacia frente al arco.

“Felipe Vizeu no ha fallado goles, seguramente él no ha tenido las oportunidades para concretar, pero ha tratado de hacer su trabajo. Santi Gonzáles las tuvo pero le tocó fallar”, dijo en declaraciones a RPP Deportes.

“El error es parte del juego. No estoy de acuerdo con señalar a un sólo jugador. Vizeu en las prácticas si hace goles y también lo ha hecho en algunos partidos”, añadió Uribe.

Felipe Vizeu tiene contrato hasta finales del 2026. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal afrontará un calendario bastante exigente en las próximas semanas pues, pase lo que pase ante Carabobo de Venezuela, disputará la fase de grupos de un torneo internacional, ya se Copa Libertadores o Copa Sudamericana, por lo que ahora debe programar, por lo menos, ocho partidos más la competencia local.

Precisamente, este sábado visitará a Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en la que apenas ha sumado cinco unidades y necesita sumar de a tres, a fin de no alejarse de los líderes que son Alianza Lima y UTC, ambos con 10 puntos.

Cabe mencionar que, en emocionante tanda de penales, Sporting Cristal superó por 5-4 a 2 de Mayo y jugará la tercera fase de la Copa Libertadores. En esta instancia, los celestes se medirán en duelos de ida y vuelta frente a Carabobo de Venezuela.

Aunque recién este viernes se conocerá la programación oficial de estos partidos, se jugará la ida entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, y la vuelta entre el martes 10 y el jueves 12 del mismo mes, cerrando como local el conjunto peruano por su mejor ranking en el sistema de clubes de la Conmebol.

TE PUEDE INTERESAR