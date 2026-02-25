El diario deportivo Marca confirmó el partido de preparación en la ciudad de Puebla para el mes de junio.
La confirmó en los últimos días dos amistosos internacionales para la próxima fecha FIFA del mes de marzo frente a Senegal y Honduras en Europa. Esto marcará el debut con el buzo blanquirrojo de su nuevo entrenador, el brasileño Mano Menezes.

Además, este miércoles, el prestigioso diario Marca informó que la selección de España, campeona del mundo en 2010, será rival de Perú, a pocos días de disputarse el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según refiere, el partido se jugará en la ciudad de Puebla en México el próximo lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc, a solo una semana de su debut ante Cabo Verde en Atlanta, por el Grupo H de la competición.

“Después de avanzar mucho para que el rival en México fuese Chile, al final es la selección andina la que servirá como ensayo final antes del estreno del 15 de junio”, indica la nota de Marca.

El diario Marca confirmó el partido de preparación en la ciudad de Puebla en junio. (Foto: EFE)
Cabe apuntar que España comparte la fase de grupos con las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Estos dos primeros partidos los jugará en Atlanta, mientras que el restante ante los charrúas será en Guadalajara.

Por su parte, Perú busca retomar la competitividad perdida en los últimos años, en los que se ha visto bastante relegada en el panorama internacional.

El reto es grande, pues luego de clasificar al Mundial 2018 y quedar eliminado en el repechaje a Qatar 2022, la selección peruana fracasó en las últimas Eliminatorias, quedando en el penúltimo lugar del torneo, apenas 1 punto por encima del colero Chile.

Durante este periodo, pasaron técnicos como Juan Reynoso, Jorge Fossati, Óscar Ibáñez, e incluso en los últimos amistosos tomó las riendas de la blanquirroja Manuel Barreto.

