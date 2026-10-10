Con el regreso de Alianza Lima a la actividad tras el receso de la Liga 1 por la fecha FIFA, se esperaba que Paolo Guerrero volviera a ser considerado dentro de la convocatoria para el compromiso frente a Cusco FC, por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, cuando parecía que Pablo Guede iba a tener un arma más para intentar llevarse los tres puntos del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en las últimas horas se confirmó que no será así debido a una nueva lesión del ‘Depredador’.

Como se recuerda, Paolo Guerrero había sufrido un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo durante la derrota por 1-0 a manos de Deportivo Garcilaso en Matute, por lo que tuvo que pasar por un tedioso proceso de recuperación que lo llevó a perderse tres partidos al hilo, incluyendo el clásico contra Universitario de Deportes. Incluso, el ’34’ tampoco estuvo en los amistosos contra Palestino y Melgar.

En tienda íntima había optimismo para que pudiera ser una pieza de recambio contra Cusco FC, pero finalmente eso no será así. Durante este sábado, a pocas horas para que el plantel tome su vuelo a la ciudad imperial, se confirmó que el atacante de 42 años sufre de una nueva lesión: un desgarro parcial del tendón peroneo lateral largo izquierdo.

Paolo Guerrero registra cuatro goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Este tipo de lesión, según antecedentes, puede tomar un tiempo de recuperación estimado de entre 4 a 8 semanas. Es decir, si la gravedad del problema es mayor al esperado, Paolo podría perderse lo que resta de la temporada. Esta no es una afirmación contundente, pues todo dependerá del trabajo del departamento médico de Alianza Lima y el progreso del futbolista para recobrar fuerza en la zona afectada.

Por ahora, en La Victoria toman esto con cautela y serán pacientes con la evolución de Guerrero. De momento, está claro que Pablo Guede no contará con él hasta que esté 100% recuperado y pueda serle útil en la recta final del campeonato. Así pues, Eryc Castillo, Federico Girotti y Luis Ramos son los únicos puntas disponibles que pueden encajar dentro del esquema ofensivo del entrenador argentino.

Con esta ausencia confirmada frente a Cusco FC, Alianza Lima saldrá con lo mejor que tiene a su alcance para volver a la capital con los tres puntos. Con 16 puntos y a cuatro del líder Deportivo Garcilaso, los íntimos necesitan dar un golpe de autoridad en suelo cusqueño si quieren volver a meterse en la disputa por el Torneo Clausura y así evitar los play-offs para ser campeones nacionales sin la necesidad de disputar una final. ¿Les alcanzará?

Paolo Guerrero no anota con Alianza Lima desde abril. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Melgar en un amistoso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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