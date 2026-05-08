La estabilidad de la Liga 1 2026 ha entrado en una zona de turbulencia tras conocerse la drástica resolución de la CCRD-FPF contra el club UTC. Lo que comenzó como un reclamo laboral del futbolista Gaspar Gentile ha escalado hasta convertirse en una crisis institucional que pone en jaque la permanencia del equipo cajamarquino en la máxima categoría. Entre deducciones de puntos y prohibiciones de fichajes, el ‘Gavilán del Norte’ enfrenta sus horas más oscuras fuera de las canchas, justo cuando el torneo entra en su recta final. La situación es crítica, pues el uso de la justicia ordinaria para cuestionar fallos deportivos es una falta que la FIFA y CONMEBOL castigan con la máxima severidad administrativa, dejando al club al borde del abismo competitivo.

La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas ha ratificado una sanción ejemplar contra el conjunto cajamarquino que impacta directamente en su puntaje acumulado. La resolución no solo contempla la pérdida de unidades en el Torneo Apertura, sino que impone restricciones severas para el próximo mercado de pases del fútbol peruano.

Según el documento oficial de la FPF, se ha desestimado el pedido de suspensión de UTC y se ha ordenado la deducción inmediata de dos puntos en la tabla de la Liga 1. Además, el club tendrá prohibido inscribir futbolistas extranjeros en el siguiente periodo de transferencias, limitando seriamente su planificación deportiva para el resto del año.

Resolución de la FPF con sanción a UTC. (Foto: Difusión)

El origen de este castigo se remonta al incumplimiento de beneficios sociales con el argentino Gaspar Gentile, quien hoy milita en Alianza Lima. Tras un buen arranque de campeonato, este golpe administrativo aleja definitivamente a UTC de los puestos de vanguardia, sumiéndolo en una crisis que trasciende lo estrictamente futbolístico.

Sin embargo, el conflicto tomó un giro peligroso cuando la dirigencia de Cajamarca presentó una medida cautelar ante un juzgado civil para frenar el laudo deportivo, según lo informado por Ovación. Esta acción es considerada una vulneración directa de los estatutos de la FIFA, que prohíben estrictamente recurrir a la justicia ordinaria para resolver disputas de esta naturaleza.

Este escenario reactiva los fantasmas de casos como Binacional y Ayacucho FC, instituciones que sufrieron la exclusión de sus torneos por utilizar figuras legales similares. La FPF ya evalúa la posible desafiliación de UTC si el club no retira de inmediato el recurso de amparo interpuesto ante el juzgado civil de su ciudad.

Gaspar Gentile fue parte de UTC en el 2022. (Foto: Liga 1)

Lo más delicado es que el escrito judicial fue firmado por Osias Ramírez, quien actualmente forma parte del propio Directorio de la FPF. Esta dualidad de funciones agrava el caso y podría derivar en sanciones personales severas contra el directivo, cuya situación ya fue tratada en la última sesión de la federación.

La próxima semana será determinante para el futuro del “Gavilán del Norte” en el fútbol profesional. Mientras el equipo intenta enfocarse en el campo de juego, la directiva deberá decidir si persiste en la vía legal o acepta las sanciones impuestas para evitar un descenso administrativo que marcaría un precedente histórico.

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